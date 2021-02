Ketsch. Viele Mädchen träumen schon im Jugendalter von ihrer Hochzeit, wenn sie ihrem Partner traditionell in einem wunderschönen weißen Brautkleid das Jawort geben, ihre Liebsten um sie herum. Hinter dem „schönsten Tag des Lebens“ steckt allerdings eine Menge Planung und Organisation: Die Location muss gebucht, die Einladungskarten gestaltet und Dekoration besorgt werden. Genau da kommt Hochzeitsplanerin Sabine Würges ins Spiel. 2007 hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und die Firma „in-vite“ gegründet. Nachdem sie zunächst hauptsächlich Firmenfeiern organisierte, begleitet die Ketscherin nun vor allem Brautpaare auf ihrem Weg zur Traumhochzeit.

„Eine große Hochzeit braucht rund ein Jahr Vorlauf zum Planen. Besondere Locations müssen teilweise sogar bis zu drei Jahre im Voraus gebucht werden“, erklärt Sabine Würges im Gespräch mit unserer Zeitung. Ehemann Pierre Würges steht ihr als ausgebildeter Mediengestalter mit Rat und Tat zur Seite, denn das Ehepaar gestaltet und druckt alle Karten, Aufkleber und Poster für die besondere Feier selbst. Durch die Corona-Krise hat sich das Hochzeitsgeschäft rasant verändert. So steht auf den Einladungskarten nun nicht mehr „Save the date“ (Merke das Datum), sondern „Change the date“ (Ändere das Datum). Viele Paare verschieben ihre Hochzeit, manchmal auch zwei- oder sogar dreimal, in der Hoffnung, dass die Pandemie schnell überwunden wird. Viele warten ab, einige sind aber auch trotz Einschränkungen 2020 vor den Traualtar getreten.

Wer zahlt bei einer Absage?

„Wir machen eigentliche keine Hochzeitsplanung mehr, sondern reagieren und improvisieren spontan auf die aktuellen Regelungen. Das ist vor allem dann eine Herausforderung, wenn das künftige Ehepaar in einem anderen Bundesland heiraten möchte, denn die Corona-Verordnungen sind von Land zu Land unterschiedlich“, erklärt Sabine Würges.

Das ist aber nicht das Einzige, was in Zeiten von Corona zum Problem werden kann. „Für eine Hochzeit bucht man einen Fotografen, Musiker, einen Caterer und Räumlichkeiten. Wer zahlt da letztendlich bei einer kurzfristigen Absage den Ausfall?“, fragt Pierre Würges. Hinter diesen Berufen steckten ebenfalls Existenzen und wenn dann am Ende keiner für die Verdienstausfälle haften wolle, sei das für die Betroffenen tragisch.

Zur Herausforderung werde häufig auch die Suche nach dem geeigneten Ort für die Feier. „Vieles steht und fällt mit der Location. Die sind meistens schon auf Jahre im Voraus ausgebucht – wenn dann wegen Corona ein neuer Termin gefunden werden muss, kann es natürlich sein, dass die Räumlichkeiten bereits ausgebucht sind“, gibt Sabine Würges zu bedenken.

„Der persönliche Kontakt mit dem Brautpaar ist sehr wichtig, denn das Gesamtkonzept muss zum Kunden passen. Deshalb stehen wir in ständigem Austausch mit Braut und Bräutigam“, betonen Sabine und Pierre Würges, die auch Teilleistungen bei Hochzeiten übernehmen. Wegen der Corona-Krise werde das allerdings zunehmend schwerer. Einiges könne man übers Telefon oder per Videochat regeln, aber eben nicht alles. Gerade im Bereich der Papeterie gehe es nämlich auch um die Haptik.

„Wir haben zwar nicht geschlossen, aber aktuell ist alles auf Halte und jeder hängt in der Luft“, erzählt die Hochzeitsplanerin. Ihr Geschäft habe sich im vergangenen Jahr stark auf den Online-Bereich verlagert. Auf ihrer Webseite bietet das Ehepaar nun Karten, Dekoration und andere Hochzeitsartikel online an. Ständig ist Sabine Würges auf der Suche nach neuen Trends – gerade sind Eukalyptus und die Stilrichtung „Bohoo“ angesagt.

„Eine perfekt geplante Hochzeit ist nicht budgetabhängig. Man muss sich nicht gegenseitig überbieten, um nach außen hin die perfekte Hochzeit zu haben. In den sozialen Medien findet teilweise ein richtiger Wettbewerb zwischen jungen Bräuten statt“, fügt die Hochzeitsplanerin hinzu und betont, dass es eigentlich viel mehr auf die Stimmung ankomme. Und was kostet so eine kleine Traumhochzeit? „Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt“, sagt die Ketscherin und lacht. „Realistisch ist zwischen 10 000 und 20 000 Euro – Tendenz steigend“, erklärt sie. Aber auch mit weniger Geld könne man einen unvergesslichen Tag organisieren.

