  Ketscher Hundesalon bei der SWR-Landesschau

Ketsch. Nicht im stillen Kämmerlein aufregen, sondern aktiv werden, damit sich vielleicht etwas ändert, denn es geht um das Tierwohl. So war die Intention von Bea Koch-Seib, die mit ihrer Kollegin Helena Höfig in ihrem Hundesalon SeKo aktuell durch die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg leider nicht wie gewohnt dafür sorgen kann, dass ihre tierischen Kunden artgerecht gepflegt werden. Dies kann schlimme Folgen für die Vierbeiner und deren Gesundheit haben (wir berichteten).

AdUnit urban-intext1

„Der Artikel in der Schwetzinger Zeitung in der vergangenen Woche hat deutlich aufgezeigt, wo wir die Gefahr sehen, wenn diese Verordnung noch weiter Bestand hat. Glücklicherweise haben unsere Kunden, denen das Wohl ihrer Tiere am Herzen liegt, in den sozialen Medien den Bericht vom 9. Januar kräftig geteilt. Ich selbst habe diesen Bericht dem SWR in Stuttgart zukommen lassen. Kurz darauf rief mich das SWR Studio in Mannheim an, denn die Stuttgarter Kollegen fanden dieses Thema sehr interessant und berichtenswert. Schon für den 15. Januar hat sich dann das Fernsehteam zu einem Dreh in Ketsch bei uns angesagt und ich war wirklich überrascht, wie schnell das ging“, berichtet Bea Koch-Seib noch sehr aufgeregt beim Telefonat mit unserer Zeitung.

Erlaubnis für den Dreh

„Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben, allerdings kostete es Helena und mich schon viel Überwindung, vor eine Fernsehkamera zu treten - und vorher mussten wir natürlich mit den örtlichen Behörden die Erlaubnis für den Dreh einholen“, beschreibt die Tierfreundin weiter. Auch Kunden sollten zu Wort kommen, und da konnte sich Bea Seib-Koch unter anderem auf Sylvia Seitz verlassen, die ihre Teilnahme mit ihrem Vierbeiner sofort zusicherte.

„Alles beim Dreh musste natürlich ganz nach den Corona-Verordnungen ablaufen, so durften im Salon selbst nur die eigenen Hunde von Helena behandelt werden und niemand sich begegnen. Ansonsten lief die Aktion mit dem Team, bestehend aus zwei Kameramännern und einer Reporterin, welches einige Stunden vor Ort war, sehr entspannt und ruhig ab“, bilanziert die 53-Jährige. Dass die Reportage, die heute in der Landesschau gezeigt werden soll, nun etwas verändere, sei die Hoffnung von den beiden engagierten Frauen, den besorgten Kunden und sicher von vielen Kollegen in der Branche.

In zwölf Bundesländern geöffnet

AdUnit urban-intext2

„Aktuell sind in zwölf von 16 Bundesländern die Hundesalons geöffnet und in Nordrhein-Westfalen gab es jetzt ein Eilverfahren, was die Wiederöffnung der dortigen Hundesalons in Aussicht stellt. Dass wir in Baden-Württemberg nun auch bald wieder öffenen dürfen, ist das Ziel und ich möchte noch einmal betonen, dass es nicht um das ,Verschönern’ der Vierbeiner geht, sondern um die Pflege, das Tierwohl und um die Gesundheit der Hunde, Katzen und Kleintiere“, ergänzt Bea Seib-Koch hoffnungsvoll.

Der Beitrag aus Ketsch wird an diesem Dienstag in der SWR-Landesschau Baden-Württemberg um 18.45 Uhr gezeigt