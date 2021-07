Ketscher Installateur organisiert Hilfe für Flutgebiet

Ketsch. „Ich wollte die ganze Zeit schon helfen, aber ich hatte keinen Ansprechpartner, der sich da oben auskennt“, erklärt Michael Rößler, der seinen Meisterbetrieb Badewelt für Sanitär- und Schwimmbadtechnik in Ketsch hat. Durch den Bericht in unserer Zeitung wurde der Mann, der da, wo Not am Mann ist, sofort anpacken will, auf Thomas Neumann aufmerksam. „Der war schon im Katastrophengebiet Ahrweiler und wusste, was da wie gemacht werden muss.“

Sofort kontaktierte der 58-jährige Ketscher Neumann und bot seine Unterstützung an. Denn schnell war klar, dass in den Überflutungsgebieten viele Bautrockner gebraucht werden – und genau die hat Rößler bei sich im Geschäft stehen. Kurzentschlossen rief er noch weitere Kollegen an, unter anderem Burkhardt Heinrich aus Ketsch. Mit Unterstützern aus Heidelberg und von Neumann aus Plankstadt kamen so ruckzuck 13 Bautrockner zusammen. „Die haben wir in meinen Lkw und einen Anhänger geladen, um sie am Freitagnachmittag nach Ahrweiler zu bringen“, berichtet Rößler nicht ohne Stolz.

Aber die Geräte brauchen Strom, der noch nicht überall im Katastrophengebiet vorhanden ist. Also richtete Rößler seinen Blick ebenfalls auf Stromaggregate. Dabei wandte er sich auch an den kommunalen Bauhof, der drei solcher Geräte in seinem Lager hat. „Wir brauchen sie zwar regelmäßig und verleihen sie normal nicht an Privatpersonen, aber wir helfen immer, wenn wir können“, erklärt Bürgermeister Jürgen Kappenstein im Gespräch mit unserer Zeitung, „deshalb waren wir sofort bereit, für die Hilfsaktion eines der drei mitzugeben“. Es wurde ein hochwertiges Aggregat ausgewählt, verrät der Rathauschef, und es wurde noch einmal extra vom Bauhofteam gewartet, damit es wirklich optimale Hilfe leisten kann.

Auch diese Geräte wurden aufgeladen, sodass inzwischen ein ordentliches Hilfspaket zur Verfügung steht. Rößler erklärt, dass seiner Erfahrung nach für eine Wohnung vier Trockner drei Wochen lang laufen müssten. „Das Wasser stand ja nicht allzulange in den Häusern und wird wohl noch nicht tief in den Stein eingezogen sein“, meint der Fachmann für Bautrocknung. Danach sollen die Geräte ins nächste Haus wechseln, „so lange, bis sie nicht mehr gebraucht werden“, nennt Rößler einen recht vagen Zeitraum, in dem die Trockner und Stromaggregate im Katastrophengebiet bleiben können. „Unentgeltlich, versteht sich“, räumt Rößler noch ein. Und wenn die Häuser dann so weit sind, möchte er noch einmal hochfahren und seine Dienste als Installateur kostenlos anbieten.

„Das ist schon ein tolles Engagement“, loben Bürgermeister Kappenstein und Bauamtsleiter Marc Schneider. Rößler ist allerdings unzufrieden, dass die Handwerkskammern, die ja bundesweit über alle Ansprechpartner verfügten, so wenig Hilfe koordinierten, „da bin ich absolut nicht zufrieden“. Doch jetzt konzentriert er sich zunächst einmal auf die Fahrt nach Ahrweiler.

