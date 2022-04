Ketscher Kandidat Marco Schnepf informiert sich über Barrierefreiheit

Ketsch. Sich frei durch ihre Gemeinde zu bewegen – das ist für Menschen ohne Einschränkungen ein Leichtes. Doch sitzt man im Rollstuhl, ist mit dem Rollator unterwegs oder mit einem Kinderwagen – dann kann dies schnell anders aussehen. Was für den einen kein Problem macht, kann unter Umständen für den anderen schnell ein kaum zu überwindendes Hindernis darstellen. Bürgermeisterkandidat Marco Schnepf und Rudi Bamberger vom sozialen Netzwerk Brühl-Rohrhof fuhren jetzt mit Bürgern durch die Enderlegemeinde. In einem der bereitgestellten Rollstühle.

Bei strahlendem Sonnenschein traf sich die Gruppe auf dem Marktplatz und besichtigte als erstes die dortige behindertengerechte Toilette. „Das System ist unkompliziert, jeder Behinderte kann gegen eine Gebühr von 23 Euro einen Euroschlüssel bekommen“, meint Rudi Bamberger und schließt die Tür des speziell ausgestatteten WC’s auf. In ganz Europa erhalte man mit dem speziellen Schlüssel Zugang. „Toll, dass wir das auch in Ketsch haben“, meint Marco Schnepf. Bamberger hingegen lobte nicht nur, sondern sparte nicht mit Kritik: „Ja, die Anlage ist gut positioniert und sauber. Da gibt es nichts zu bemängeln. Aber dass Ketsch einen so großen Messplatz hat ohne Behindertentoilette mit Automatiktür, die sich per Druckkopf öffnen lässt, ist eine Lachplatte.“

Auf ein erstes Problem auf dem Weg im Rolli traf Schnepf ganz in der Nähe. Zwei etwas aus dem Boden herausragende Kopfsteinflastersteine blockierten seinen Rollstuhl. „Das nehme ich mit und werde es bei der nächsten Gemeinderatssitzung einbringen. Das muss schnell gerichtet werden“, meinte der Kandidat. Auf ein weiteres Hindernis traf die Gruppe durch ein parkendes Fahrzeug, das im Halteverbot stand, weil deren Besitzerin mal „nur schnell eben“ etwas erledigten wollte. Denn so wird das Durchkommen über den Gehweg so gut wie unmöglich oder zur Tortur. „Da fehlt einfach das Verständnis, hier darf man gar nicht parken“, kommentiert Bamberger.

Problem bei Bürgern platzieren

Schnepf ergänzt dazu: „Da muss man mit dem Ordnungsamt mehr unterwegs sein, aber nicht nur einen Strafzettel ausstellen, sondern aufklären, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwagen und Leute mit Rollatoren so nicht vorbeikommen.“ Seien die Parksünder Wiederholungstäter, müsse man Strafzettel ausstellen. Passant Alfred Fischer richtete klare Worte an Schnepf: „Ich habe große Erwartungen an Sie, auch weil Sie Polizist sind.“ Die vielen Falschparker gingen gar nicht und es sei auch unmöglich, dass viele Anwohner ihre Fahrzeuge auf der Straße ließen, obwohl sie dies nicht müssten: „Die müllen lieber ihre Garagen zu. Das sollte man verbieten. In anderen Bundesländern soll es schon Strafen geben“, betonte er.

Marco Schnepf resümierte: „Viele Details waren mir vor dieser Veranstaltung nicht bekannt. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass, wenn es um Barrierefreiheit in der Gemeinde geht, wir Leute fragen müssen, die Ahnung davon haben.“