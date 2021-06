Ketscher Kinderferienprogramm findet wieder statt

Beim Tennisclub ein paar gelbe Filzbälle schlagen, bei den Kleintierzüchtern die kuscheligen Kaninchen kennenlernen, einen schönen Nachmittag im Kino verbringen oder eine Runde Beachvolleyball spielen - diese und noch viele weitere Angebote sorgten zuletzt 2019 für abwechslungsreiche Ferientage für die Kinder in der Enderlegemeinde.

Ketsch. „Wir freuen und sehr, dass es die aktuellen Fallzahlen und Entwicklungen derzeit zulassen, dass wir nach einem Jahr Pause das beliebte Kinderferienprogramm, natürlich immer noch unter Auflagen und Pandemiebedingungen, in diesem Sommer durchführen können“, erklärt Sandra Alber, die stellvertretende Hauptamtsleiterin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nachdem bereits im Februar erste vorsichtige Planungsschritte unternommen wurden und die Teilnahmeabsichten der Vereine und Organisatioen ausgelotet wurden (wir berichteten), stehe nun die Feinplanung an. „Über 20 Vereine und Organisationen haben ein Angebot in Aussicht gestellt, jetzt geht es darum zu definieren, welche Hygienekonzepte nötig sind, wie viele Kinder bei den einzelnen Aktionen teilnehmen können und wie die Verordnungen, die nun gültig sind, umgesetzt werden. Dann muss zudem eine Anpassung an Regelungen möglich sein, die perspektivisch zum Veranstaltungszeitpunkt gelten“, erläutert Sandra Alber weiter.

Erfahrene Organisatoren

Vorwiegend sind es in diesem Jahr Vereine und Organisationen, die schon viele Jahre Teil des Ferienprogramms seien wie beispielsweise die TSG, die Spvgg 06, die Tanzfreunde, die Kleintierzüchter oder Postillion, die ein abwechslungsreiches Angebot für alle Ferienkinder ab sechs Jahren gewährleisten und einen gewissen „Erfahrungsschatz“ bei der Organisation mitbringen.

„Zumeist sind Aktivitäten geplant, die im Freien stattfinden - unter diesen Voraussetzungen sind hier die Einhaltung von Hygienevorschriften gut machbar. Was leider in diesem Jahr noch pausieren muss, sind die immer sehr beliebten Busfahrten. Da wir jedoch mit Beginn der Ferien bis zum Ferienende im September ein Programm bieten, wird hoffentlich keine Langeweile aufkommen“, bekräftigt Sandra Alber.

Seitens der Gemeinde werde es in Kürze Informationen geben, wann die Anmeldung zu den einzelnen Aktivitäten möglich ist. „Wir haben hier ein enges Zeitfenster gesetzt, denn es ist uns wichtig, erst die Anmeldung freizuschalten, wenn die Durchführung des Programms eine gewisse Sicherheit hat. Es wäre nichts schlimmer, als den Kindern Vorfreude und Hoffnungen zu machen, die dann wieder enttäuscht werden müssten“, betont die stellvertretende Hauptamtsleiterin.

Was konkret beim Ferienprogramm angeboten werde, wie viele Kinder pro Veranstaltung dabei sein können und was in diesem besonderen Jahr zu beachten ist, soll also bald kommuniziert werden - etwas Geduld müssen die Kinder noch aufbringen.

„Insgesamt sind wir sehr optimistisch und hoffen inständig, dass die aktuellen Lockerungen weiter Bestand haben, damit die Ketscher Kinder endlich wieder das Ferienprogramm, welches eine Jahrzehnte lange Tradition in der Enderlegemeinde hat, genießen können“, betont Sandra Alber.

