Ketscher Kindergarten feiert Weihnachten in neuen Räumen

Ketsch. Zwei Monate sind vergangen, seit die großzügig gestaltete Kindertagesstätte in der Gartenstraße 33 offiziell eingeweiht wurde. Nun beginnt erstmals in den neuen Räumlichkeiten für die rund 70 betreuten Kinder und das gesamte Team im zweigeschossigen Gebäude die Vorweihnachtszeit.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blicken die beiden Kita-Leiter Andreas Koch und Kerstin Krause zurück auf die ersten spannenden Wochen. „Wir sind hier alle sehr gut angekommen und freuen uns über die vielen Möglichkeiten, die unsere Einrichtung bietet“, erklärt Krause, die im unteren Stockwerk derzeit mit 13 Mitarbeitern die 26 Krippenkinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut.

Platz für bis zu 50 Kinder

Perspektivisch werde ihr Team im Januar um zwei weitere Mitarbeiter ergänzt, bis zu 50 Kindern könnten dann in der Krippe der Einrichtung betreut werden. „Wir haben aktuell zwei Gruppen, die von 7 bis 17 Uhr, und zwei weitere, die von 7 bis 14.30 Uhr hier sind. Später wird es dann noch eine weitere Gruppe von 7 bis 14.30 Uhr geben.“ Alle Gruppenräume hätten je einen Schlafraum und der große Flur, die Küche und später der Garten werden gemeinsam genutzt“, ergänzt die Erzieherin, die nun die größte Krippeneinrichtung des Betreibers Postillion leitet.

Damit die Kommunikation mit den Eltern noch besser möglich ist, gibt es einen Empfang, der zu den Bring- und Abholzeiten immer besetzt ist. „Manche Eltern hatten zunächst Bedenken, dass durch die Größe der Einrichtung im Vergleich zu unserem vorherigen Standort das familiäre Flair verloren geht, doch durch diese Kommunikationsmöglichkeit wird die persönliche Atmosphäre unterstützen“, so die 41-Jährige.

Helle Farben und eine großzügige Raumaufteilung dominieren die über 1500 Quadratmeter große Einrichtung, ein 2200 Quadratmeter großer Garten, der als Erlebnislandschaft mit einem Wasserspielplatz gestaltet wird, ergänzt das Gebäude. Der Garten ist durch zahlreiche Fenster in der Kita ein grüner Blickfang. Die Nutzung des Gartens sei allerdings derzeit noch nicht möglich, bauliche Freigaben stünden in Kürze aus. „Der Garten wird dann sowohl von den Krippekinder als auch von den Kindergartenkindern gemeinsam genutzt“, erklärt Andreas Koch, der die Leitung im Obergeschoss für die Betreuung der über Dreijährigen verantwortet.

Sprachförderung im Obergeschoss

Mit einem Team von acht Mitarbeitern und zwei zeitweise ergänzenden Fachkräften aus dem Bereich Sprachförderung und Vorschulpädagogik werden hier 40 Kinder gruppenübergreifend in der Zeit von 7 bis 14.30 Uhr oder 7 bis 17 Uhr betreut. Ob Kreativraum, Bewegungsraum, Werkstatt oder Ruheräume, die Konzeption der Einrichtung lässt keine Wünsche offen.

„Das Wichtigste ist für uns, dass sich die Kinder, die aus den Räumlichkeiten der Containerlösung umgezogen sind, und Kinder, die neu hinzugekommen sind, sehr gut einleben und dies stets in einem individuellen Tempo“, so Koch. „Das hat Priorität vor allem. Die aktuelle Jahreszeit ist immer eine sehr herausfordernde Zeit in der Kita, denn Feste, wie Nikolaus und Weihnachten stehen an. Die Vorschüler sind eingeschult und neue Kinder kommen hinzu. Dann haben wir hier in den neuen Räumen natürlich noch einiges an Dekoration und Ausstattung aufzubauen und anzubringen, da ist aktuell noch nicht alles fertig, und dies wird uns noch einige Zeit beschäftigen“, so der 52-jährige Kita-Leiter.

In der Einrichtung sind liebevoll gestaltete Adventsdekorationen angebracht, als Nächstes stehe der Nikolaustag an. „Wir thematisieren die Geschichte des Nikolaus von Myra und haben hierzu eine kleine Landschaft aufgebaut. Am Nikolaustag selbst verkleide ich mich direkt vor den Kindern als Nikolaus, denn dann müssen sie keine Bedenken haben, dass ein Fremder hinter der Verkleidung steckt. Außerdem gibt es kleine Geschenke für die Kinder“, so Andreas Koch. „Für die jüngeren Krippenkinder kommt eine Kutsche mit Ponys vom Pferdehof Abel, die einen Jutesack vom Nikolaus vorbeibringt“, freut sich Kerstin Krause schließlich. csc

