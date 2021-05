Ketscher Kirche St. Sebastian lädt zur Rast

Ketsch. Langsam aber sicher steigen die Temperaturen, die Natur erwacht und der Frühling nimmt Fahrt auf. Nach den langen grauen Monaten kommt nun die Zeit im Jahr, um wieder „raus zu gehen.“

Ein begehrtes Ausflugsziel ist dabei die Rheininsel in Ketsch. Für viele gehört dann ein kleines Päuschen auf den sonnigen Stufen oder im kühlen Schatten der St. Sebastian-Kirche mit ihrem mächtigen Turm einfach dazu. So sind bei schönem Wetter immer wieder Fahrradfahrer und Spaziergänger rund um das Gotteshaus zu sehen.

Die Verantwortlichen der katholischen Kirchengemeinde laden nun dazu ein, nicht nur um, sondern auch in der Kirche eine kleine Rast einzulegen, heißt es in einer Mitteilung. Unter dem Motto „Mach mal Pause bei Gott!“ weisen bunte Plakate den Weg in das täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnete Gebäude. Einen Augenblick der Stille zu genießen, mal kurz über Gott und die Welt nachzudenken oder schlicht die erfrischende Kühle zu spüren, all das bietet eine besondere Abwechslung. Gerne kann auch eine Kerze entzündet werden, um Gott das ein oder andere Anliegen anzuvertrauen.

Kleine Heftchen mit Gedanken und Impulsen liegen aus und dürfen mitgenommen werden. Als Überraschung wartet – zur Stärkung für den weiteren Ausflug – noch eine kleine Süßigkeit. Voraussichtlich Ende Mai soll dann eine Radler-Segnung stattfinden, zu der schon jetzt alle Ausflügler, ob mit Rad oder zu Fuß, eingeladen sind. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. zg

