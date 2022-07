Ketscher Kirchenkino zeigt Film über Glück

In der Reihe Kirchenkino zeigt das Central Kino in Ketsch kommenden Montag die französischen Tragikkomödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“. In dem Roadmovie, der von einer ungeahnten Reise zweier vermeintlich völlig unterschiedlichen Charaktere, einem körperlich-behinderten Hobbyphilosophen und einem gestressten 24/7-Unternehmer handelt, geht es dem Glück auf die Spur. Doch was ist Glück?

