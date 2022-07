Ketscher Kirchenkino zeigt Roadmovie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“

Ketsch. „Wenn ich sehe, wie zahlreich Sie, liebe Zuschauer, heute ins Central Kino gekommen sind und wir hier wieder nach all der Zeit vor vollen Sitzreihen stehen, dann macht mich das sehr glücklich“, bekundet Doris Steinbeißer, Mitorganisatorin des Kirchenkinos Ketsch. Glück, dies ist das große Thema des Kinoabends.

Schon fast ein wenig traditionell sei der starke Zuspruch, wenn im Format Kirchenkino eine Komödie auf dem Programm stehe, wobei auch hier immer ein besonderer Fokus und ein besonderer Anspruch gewährleistet sei, versicherte zuvor Matthias Rey vom Kirchenkinoteam, bei der Begrüßung.

Sowohl der Film und auch das anschließende Expertengespräch mit Dr. Ernst Fritz-Schubert, dem Leiter des Fritz-Schubert-Instituts für Persönlichkeitsentwicklung, wurden diesen Ansprüchen an das Kirchenkino mehr als gerecht, dies sei gleich zu Anfang versichert. „Ich denke, dass Glück viel mit der inneren Einstellung zu tun hat“, erklärt Leni Bellm, die aus Hockenheim zum Kirchenkino gekommen ist, und Claudia Roth-Belzer, ebenfalls aus der Rennstadt, ergänzt: „Sicher hilft es, positiv zu denken.“

Nach 1990 mal wieder da

Auch Gabi Binniger aus Eppelheim macht sich über das Glück ihre Gedanken und äußert im Gespräch mit unserer Zeitung vor dem Film: „Ich meine, Glück ist irgendwie etwas Gegebenes, was viel mit der Haltung zu Dingen zu tun hat. Ich bin daher sehr gespannt auf den Film und vor allem auf das Ketscher Kino, denn seit 1990 war ich tatsächlich nicht mehr hier.“

Der gezeigte französische Film, der erst im Juni diesen Jahres in die Kinos kam, nimmt viele der genannten Ideen zum Glück genauer unter die Lupe und dies mit viel Charme und Esprit, wie sich schnell zeigt.

Er lässt Vorurteile in der Gesellschaft, komplexe Wahrnehmungen und Bedürfnisse der Protagonisten genauso wenig außer Acht wie Talente, die Menschen entwickeln, um ihrem Schicksal zu begegnen.

Feinfühlig und humorvoll arbeitet der Film heraus, wie die Protagonisten Igor, ein körperlich behinderter Hobbyphilosoph, der alleine lebt und als Biogemüse-Fahrradkurier arbeitet, und Louis, ein Workaholic, der vor lauter Arbeit in seiner Bestattungsfirma weit von der eigenen Lebensfreude entfernt ist, durch ihre schicksalhafte Begegnung erkennen, was ihnen eigentlich zu ihrem Glück fehlt.

Reise in einem Leichenwagen

Die unverhoffte abenteuerliche Reise in einem Leichenwagen ist für beide nicht nur ein Weg zu den eigenen Wurzeln, sondern gleichsam der Beginn einer echten Freundschaft. „Im Film geht es stark um die Freiheit und die Selbstbestimmung, unabhängig vom physischen Körper oder den Erwartungen der Umwelt“, fasst Dr. Ernst Fritz-Schubert beim Interview mit Doris Steinbeißer nach dem Film zusammen.

Die Bedürfnisse nach Sicherheit, Geborgenheit, Freiheit, Selbstentwicklung, Selbstachtung sowie die Entwicklung von Talenten für das Schicksal seien, so der Experte, wichtig, um für sich im Glück zu sein. „Glücksempfinden ist sehr individuell, was jedoch bewiesen ist: Wer das Glück sucht, muss in sein Inneres gehen, von außen wird man es nicht finden. Blanker Optimismus hilft dabei nicht, die Hoffnung ist es, was hilft, sowie die Einstellung und die Kompetenzentwicklung für das Leben“, führt der Heidelberger weiter aus.

Durch ihn und sein Team im Fritz-Schubert Institut werden unter anderem Lehrkräfte darauf geschult, das Schulfach „Glück“, welches dieses Kompetenzen zum Gelingen eines glücklichen Lebens bei Schülern fördert, zu unterrichten, denn Schule müsse laut Fritz-Schubert viel mehr sein, als reine Wissensvermittlung.

„Natürlich ist es wichtig, gerade junge Menschen hier zu unterstützen, doch es ist in jedem Alter sinnvoll, ein Augenmerk auf das eigene Glücksempfinden zu haben und die eigenen Kompetenzen hierfür weiterzuentwickeln. Jedoch wäre es für einen Menschen auch sehr langweilig, wenn er permanent glücklich wäre. Die Neugierde, sich selbst weiterzuentwickeln, als eines der Grundbedürfnisse wäre hier dann unbefriedigt“, betont der ehemalige Schulleiter und systematische Therapeut.

Kleine Schwester Zufriedenheit

Auf die Frage von Doris Steinbeißer, ob Fritz-Schubert als sozusagen Glücksexperte eigentlich fast immer glücklich sei, hat der 74-Jährige eine sympathische Antwort: „Ich habe glückliche Momente und die allermeiste Zeit fühle ich mich mit der Zufriedenheit, der kleinen Schwester des Glücks, sehr gut.“

Dass das Kirchenkino wieder ein voller Erfolg war, zeigten die vielen strahlenden Gesichter bei den Zuschauern, die den Abend wieder ganz traditionell mit Brot und Wein und guten Gesprächen ausklingen ließen.

Der nächste Termin für das Kirchenkino ist der 26. September um 19 Uhr. Hier wird dann der Film ‚Wie im echten Leben’ den Zuschauern wieder neue Blickwinkel eröffnen.