Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Release-Konzert Ketscher Matze und Anna Wurm haben ein neues Album am Start

"Notes from the living room" waren mit Band fleißig im Studio und haben 13 neue Songs vorbereitet, die beim Release-Konzert am Samstag, 28. April, um 18.30 Uhr bei "KulturKircheKetsch" zu hören sein werden.