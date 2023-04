Ketscher Moses Ruppert sitzt nun Kreisrat

Ketsch/Eberbach. Gleich zu Beginn der Sitzung des Kreistags des Rhein-Neckar-Kreises, der am Dienstag in der Eberbacher Stadthalle tagte, vollzog Landrat Stefan Dallinger einen Wechsel in den Reihen des Gremiums.

Die langjährige Kreisrätin Monika Maier-Kuhn (SPD) aus Schwetzingen ist wegen ihres Umzugs in einen anderen Landkreis aus dem Gremium ausgeschieden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

Für sie rückte nun ihr Parteikollege Moses Ruppert aus Ketsch in den Kreistag nach, der gleich im Anschluss von Landrat Dallinger auf seine ehrenamtliche Tätigkeit als Kreisrat verpflichtet wurde.

Mit diesem personellen Wechsel gingen auch die Neubesetzungen verschiedener Gremien sowie des Verwaltungsrats der AVR Kommunal AöR einher, die jeweils einstimmig erfolgten.