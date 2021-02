Ketsch. Als Janine Gbur 2014 – damals mit 22 Jahren – strahlende Prinzessin der Narrhalla wurde, erfüllte sich für die blonde Ketscherin ein Kindheitstraum. Ihre persönliche, ganz besondere Geschichte im Hintergrund wurde zum Anlass einer Spendenkampagne, die bis heute von jeder Prinzessin, die ihr auf den närrischen Thron folgte, beibehalten wurde.

„Ich kam mit drei Jahren bei der Narrhalla zur Garde und das Tanzen war mein großes Hobby, mein Ein und Alles“, erinnert sich Janine Gbur. Als sie sieben Jahre alt war, meinte es das Schicksal nicht gut mit ihr – sie erkrankte an Krebs. „Das war für mich und meine ganze Familie eine ganz schwere Zeit, doch ich habe immer viel Kraft aus meinem Wunsch gewonnen, wieder auf der Bühne bei meiner Gardegruppe zu stehen und mitzutanzen“, bekräftigt Janine. Unglaublich dankbar sei sie in diesen Jahren und rückblickend der Narrhalla gewesen, denn der Verein habe sie nie fallen lassen. Ihr wurde damals jede Chance gegeben, nach ihren Möglichkeiten mitzumachen. Etwas, was die sympathische Ketscherin nie vergessen wird.

Prinzessin Janine I. regierte 2014/2015. Sie rief eine Spendenaktion ins Leben und begleitet ihre Nachfolgerinnen beim Besuch krebskranker Kinder. © Narrhalla

„Als ich dann mit 22 Jahren Prinzessin werden durfte, habe ich mir überlegt, wie ich die Aufmerksamkeit nutzen kann, um etwas für krebskranke Kinder zu bewirken. Ich wollte in die Krebsstation in der Kinderklinik in Heidelberg, auf der ich auch viel Zeit meines Lebens verbracht habe, Freude, Hoffnung und Fasnachtsstimmung bringen. Auch da hat mich die Narrhalla wieder voll unterstützt“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Achterbahn der Gefühle

In ihrer Kampagne wurde die stolze Summe von 6666 Euro gesammelt und gespendet. Mit ihrem närrischen Gefolge besuchte Janine I. damals mit vielen kleinen Geschenken die Klinik in Heidelberg, sehr zur Freude der kleinen Patienten. Für die Prinzessin war dies damals eine emotionale Achterbahn: „In vielen Gesprächen konnte ich, so hoffe ich es zumindest, den Kindern Hoffnung geben und aufgrund meiner Kindheit viel Verständnis für deren Ängste und Sorgen aufbringen.“

Besonders freue sie sich, dass nach ihr jede Prinzessin die Kinderklinik besucht und die Narrhalla seither für krebskranke Kinder Spenden sammelt. „Seit meiner Zeit als Prinzessin bin ich bei diesen Besuchen immer an der Seite der amtierenden Prinzessin und werde dies auch wieder sein, sobald es möglich ist“, versichert Janine zuversichtlich. Obwohl es in diesem Jahr keinen Besuch geben kann, werden die Kinder auf der Krebsstation in Heidelberg nicht vergessen werden, denn ein närrisches Paket mit kleinen Überraschungen werde seitens der Narrhalla versendet. „Ich weiß, dass viele Ketscher und Freunde der Narrhalla immer gerne gespendet haben, dafür mein großer Dank. Bei den Veranstaltungen haben wir auch über diese Aktion informiert und Überweisungsträge ausgelegt. Das ist zwar in diesem Jahr nicht möglich, aber wer spenden möchte, ist herzlich eingeladen“, bekräftigt Janine Gbur, eine Prinzessin mit großem Herz.