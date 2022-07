Ketscher Schüler besuchen das Heimatmuseum

Gleich zu Beginn des Besuches der Klasse 3b der Alten Schule mit ihrem Klassenlehrer Ayhan Barlak im Heimatmuseum in Ketsch erklärte Dieter Rey, Vorstand des Heimat-und Kulturkreis Ketsch, den rund 20 Schülern, was an diesem Tag Programm ist: „Ihr dürft alles fragen, aber ob ich auf alles eine Antwort weiß, das wird sich zeigen.“ Und Fragen hatten die Schüler eine ganze Menge, wie sich an

...