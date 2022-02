Ketscher Schüler nehmen an Förderprojekt der Popakademie teil

Ketsch. Ein Michael Jackson oder Beyoncé waren jetzt vielleicht nicht gleich darunter – aber was das Förderprogramm „Pop macht Schule“ der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim aus den Schülern der Neurott-Gemeinschaftsschule mit dem Profilfach Musik herauskitzelte, war einen eigenen Song allemal wert. Die „10er“ entschieden sich mit ihren Kurzzeitlehrern Khater Dawa (33) und Ali Cabuk (40) dazu. Und gemessen an nur zwei Tagen intensiver Arbeit war das Ergebnis schlicht begeisternd.

Cabuk und Dawa studieren an der Popakademie Weltmusik. Ihr Wissen und ihre Begeisterung dafür gaben sie den Zehntklässlern weiter, die im dritten Jahr mit dem Profilfach offensichtlich einen gepflegten Hintergrund haben. Jedenfalls: „Ich war baff, sie sind unglaublich“, sagte Dawa mit einem breiten Grinsen. Und das Kompliment bestätigte Cabuk nur und setzte sogar noch einen drauf: „Wir werden sie fürs Abschlusskonzert empfehlen.“ Nun ist die Neurottschule nicht die einzige, die sich für das Förderprogramm bewarb. Aber die Empfehlung der Studierenden, die als Dozenten bei „Pop macht Schule“ auftreten, macht immerhin 50 Prozent aus. Nach den Workshops aller teilnehmenden Schulen findet am Freitag, 13. Mai, ein gemeinsames Abschlusskonzert im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen statt, bei dem ausgesuchter Nachwuchs mit einer bereits bekannten Band zusammen auf der Bühne stehen wird.

In kurzer Zeit viel erreicht

Rebecca Eigner (15) und Michelle Zimmermann (16) aus der zehnten Klasse, die beide Klavier lernen – Rebecca auch noch Querflöte – und hie und da zur Gitarre greifen, äußerten sich derweil zufrieden, dass sie in kurzer Zeit sehr viel erreicht hätten – sie hätten mit den richtigen Leuten sehr gut zusammengearbeitet und gelernt, bei Problemen Verbesserungsvorschläge anzunehmen.

Axel Schwarz ist Professor an der Popakademie – er sagte: „Es ist immer wieder verblüffend, zu welcher Leistung die Jugendlichen fähig sind. Man merkt, wie die Leidenschaft unserer Studierenden die Leute ansteckt.“ In der Tat war es ein Wohlklang nicht zuletzt für Lehrerin Nancy Humbert-Klein, als die Schüler der Stufe neun, die zuvor in Instrumentalgruppen geübt hatten, auf der Bühne zusammenkamen, um „Applaus, Applaus“ von Sportfreunde Stiller zu intonieren. Bei der größten Gruppe der Profilfachschüler, jene der Stufe acht, machte Lehrer Markus Widmaier zufriedene Miene zum guten Spiel seiner Schutzbefohlenen, ehe die Präsentation in der Mensa anstand – wegen Corona leider noch getrennt von den anderen. Apropos Corona: Das Virus habe die Teilnahme an „Pop macht Schule“ zuletzt verhindert, aber wie wichtig und förderlich ein solches Programm sei, sehe man ja, meinte ein begeisterter Schulleiter Joachim Rumold.