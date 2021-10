Gemäß der neuen Corona-Verordnung für Schulen in Baden-Württemberg entfällt die Maskenpflicht am Platz im Klassenzimmer. Nach Inkrafttreten dürfen die Mädchen und Jungen nun selbst entscheiden, ob sie im Unterricht, solange sie am Platz sitzen, die Maske abnehmen möchten. „Wir finden es ohne Maske schöner“, sagten viele der Schüler in der 4a in der NeurottGemeinschaftsschule und die meisten

...