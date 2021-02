Ketsch. Es ist noch nicht so lange her, da haben die Schützen in der Enderlegemeinde viel Geld in die Hand genommen, um ihr Domizil in der Hockenheimer Straße 116 auf Vordermann zu bringen. Die Erweiterung der Schießanlage, der Anbau um rund sechs Meter zahlt sich bis heute aus, ermöglicht er doch einen modernen Schießstand, der den Sportlern mächtig Spaß bereitet. In den Jahren 2015/16 legte die Schützengilde zudem mit Schallschutzmaßnahmen im Wert von 120 000 Euro noch einen drauf. Und nun wird die Corona-Zeit gerade genutzt, um die Gaststätte zu modernisieren. „Vom Boden bis zur Decke wird alles neu“, sagt Vorsitzender Dominik Schmidt und zeigt in den 115 Quadratmeter großen Gastraum.

Schöner, heller, einladender soll alles werden. Doch wie viel Geld die Schützen am Ende locker machen müssen, könne er noch nicht sagen, meint Oberschützenmeister Dominik Schmidt. Es ist einmal mehr die Corona-Pandemie, die die Pläne durchkreuzt – einerseits gebe sie die Zeit, Veränderungen anzugehen, andererseits erschwere sie, die Vorhaben umzusetzen. Es sei beispielsweise diffiziler als sonst, die Stunden in Eigenleistung zu koordinieren. Auf Abstand und Hygiene sei dabei schließlich minuziös zu achten.

Ob fünf- oder sechsstellig, es wird viele Euro verschlingen, Gastraum, Saal, professionelle Küche und auch Pächter-Wohnbereich bekommen eine Rundumerneuerung. Das seien über 500 Quadratmeter. „Es wird so eingerichtet, dass es den höchsten Anforderungen genügt“, sagt indes Thomas Franz, zumal Schmidt schon von Berufs wegen ein Auge darauf habe und in der Lebensmittelüberwachung tätig sei. Schmidts Stellvertreter ist es wichtig, jetzt nicht zu kleckern, sondern das Erforderliche umzusetzen. „Wir werden einen finden“, sagt Franz zudem und meint einen neuen Pächter.

„Es hat nicht mehr gepasst“

Wie Dominik Schmidt erklärt, habe man sich mit dem bisherigen Pächter im vergangenen Sommer darauf verständigt, den am Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. „Es hat einfach nicht mehr so gepasst“, sagt der Vorsitzende der Schützengilde. Selbstverständlich stünden die Pächter nun nicht gerade Schlange, denn Corona sei bekanntermaßen wahrlich nicht die Zeit dafür und die Vorsicht von Gastronomen, überhaupt etwas Neues anzugehen, sei nur allzu verständlich.

Dennoch sei der Verein zuversichtlich, sich bald mit einem neuen Pächter einigen zu können. Man habe fantastische Alleinstellungsmerkmale, betont Thomas Franz. Und Dominik Schmidt verweist auf die Eichbaum-Brauerei, deren „hervorragende Unterstützung“ man sehr schätze. Man freue sich nicht nur, wenn man wieder mit den eigenen Mitgliedern in großer Runde zusammenkommen könne, um seinem Hobby nachzugehen, sondern sehne auch die Tage herbei, wenn wieder Gäste, nicht zuletzt von anderen Vereinen, ins Schützenhaus kämen. Beispiele gebe es einige, Schmidt und Franz nennen den Skatclub oder Gruppen der Tanzfreunde. Und für die Mitglieder ist der Raum unten neu hergerichtet.

Vier Generationen

Indes sei es dem Verein in den vergangenen fünf Jahren gelungen, sich zu verjüngen. Überhaupt sei die Altersstruktur mit drei bis über 90 Jahren sehr umfassend, so dass die Schützengilde vier Generationen unter einem Dach vereine. Thomas Franz, der Ketsch für seine Vereine lobt, weiß um die Wichtigkeit ihrer Arbeit, auch und vor allem, wenn es um die Jugend geht. Bei den Schützen gebe es bis hierhin keinen Generationenkonflikt – junge und alte seien in den Mannschaften wild durcheinandergemischt. Und auch bei den Schießzeiten, wo man aufgrund der modernen Schießanlage mit sechs Tagen die Woche reichlich Training anbieten könne, gesellten sich Jüngere und Ältere zueinander. Bei den Schützen, die aktuell 240 Mitglieder zählen, hofft man nicht ohne Grund, dass auch die neuen Investitionen Früchte tragen.