Ketscher Tanzfreunde bieten Qigong-Kurs an

Ketsch. Mit Qigong, der traditionellen chinesischen Heilgymnastik, werden durch Atemübungen und Meditation die Selbstheilungskräfte aktiviert. Sanftes Beugen, Neigen und Drehen verbessert die Beweglichkeit der Wirbelsäule und der Gelenke. Dies führt zu Gesundheit, Gelassenheit, Entspannung und innerer Ruhe.

Die Tanzfreunde bietet einen entsprechenden Kurs mit einer kostenlosen Schnupperstunde an. An dem von Christiane Glock geleiteten Kurs können Menschen aller Altersstufen teilnehmen. Die Schnupperstunde findet am Freitag, 22. April, von 9.45 bis 10.45 Uhr in der Turnhalle, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße in Ketsch statt.

Der eigentliche zehnstündige Kurs startet anschließend am Freitag, 29. April, ebenfalls in der Turnhalle und soll jeweils freitags von 9.45 bis 10.45 Uhr angeboten werden.

Anmeldungen ab sofort möglich

Anmeldungen sind in der Geschäftsstelle der Tanzfreunde Ketsch bei Helga Klefenz unter Telefon 06202/9 56 57 69 oder per E-Mail an info@tanzfreunde-ketsch.de möglich. Klefenz beantwortet auch Fragen Interessierter. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.tanzfreunde-ketsch.de