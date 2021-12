Ketscher Tischtennisspieler nehmen Systemtraining wieder auf

Ketsch. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis die kleinen Bälle wieder fliegen konnten: Als im Frühsommer das Training aufgenommen wurde, sei den Verantwortlichen des 1. TTC Ketsch während der ersten Einheiten „ziemlich mulmig“ zumute gewesen, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. „Die Halle war fast leer. Das änderte sich erst nennenswert, als die Mannschaften gemeldet waren und die Sommerferien sich dem Ende zuneigten. Immer mehr Aktive kamen dienstags und freitags, um unter Corona-Bedingungen die Übungen wieder aufzunehmen. Das Jugendtraining hingegen habe nicht stattgefunden.

„Deshalb entschloss sich Jugendleiter Fabian Roth (Bild), die Kooperation mit den Schulen zu reaktivieren“, heißt es vonseiten des TTC weiter. „Zuerst nahmen wir mit jeweils fünf Trainern und Betreuern an zwei Projekttagen der Realschule Brühl mit individuellen Schnuppertrainings teil und später organisierten wir einen Kooperationstag mit den Ketscher Schulen.“ Vom Erfolg dieser Aktionen seien die Organisatoren überrascht gewesen. Vor den Weihnachtsferien tummeln sich in den Jugendtrainings zwischen 16 und 20 Anfänger. „Das ist ein vielversprechender Neuanfang, der uns allerdings mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Denn all die Kinder wollen ja auch fachgerecht betreut sein.“

2 Bilder © pfeuffer

Mehrere junge Spieler erklärten sich daraufhin bereit, sich in der Jugend- und Trainerarbeit zu engagieren, darunter Max Wollenweber, der zwar selbst noch Schüler ist, aber bereits in der Erwachsenenreserve spielt. „Er hat im Laufe des Jahres die C-Trainer-Ausbildung absolviert und verstärkt somit unser aktuelles Trainerteam, mit dem wir die pandemiebedingt geschrumpfte Nachwuchsabteilung wieder aufbauen wollen“, erklären die TTC-Verantwortlichen.

Motivation aufrechthalten

Als Jugendbeauftragter des TTC wird Marvin Martin während der Aktion „Jugendfreundlicher Verein“ der Badischen Sportjugend fungieren und hat dazu an mehreren Tagesseminaren teilgenommen. Die bezuschusste Initiative soll den Jugendschutz im Verein weiterentwickeln. Als Teil dieser Zertifizierung werden jährliche Maßnahmen zu den Themen Sucht- und Gewaltprävention sowie Jugendbeteiligung im Verein durchgeführt.

Im Verlauf der Vorrunde seien auch die Aktiven öfter ins Training gekommen. „Und so beschloss das Trainerteam, das Systemtraining wieder aufzunehmen. Deshalb wurde an den Dienstagen ab 19.30 Uhr eine solche Einheit angeboten“, schreibt der Verein. Das Systemtraining wurde für alle Interessierten angeboten, nicht nur für die besten Akteure des TTC. Dazu hatte sich das Trainerquartett Boris Pastler, Elias Hartmann, Roman Nagurski und Fabian Roth zusammengefunden.

„Immer abwechselnd leitet jeweils einer dieser vier das Systemtraining mit Aufwärmübungen und gezielten Übungseinheiten, die auf das jeweilige Leistungsniveau der gemeinsam trainierenden Damen und Herren zugeschnitten sind. Wichtig ist auch, dass immer ein paar Platten frei gehalten werden, für diejenigen, die lieber frei spielen möchten.“ Die Vereinsführung hoffe, dass die Pandemielage auch im neuen Jahr die Weiterführung des Systemtrainings für Aktive und Jugendliche erlaube, heißt es abschließend. pip/mgw