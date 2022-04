Ketscher Vereine präsentieren sich an der Rheinhalle

Ketsch. Den kompletten Überblick über die Vielfältigkeit der Freizeitgestaltungsmöglichkeiten in der Enderlegemeinde wird es beim Aktionstag am Samstag, 23. April, zwar nicht geben, denn nicht weniger als 80 Organisationen sind in Ketsch aktiv. Jedoch kann sich die Teilnehmerzahl und besonders das attraktive Bühnen-und Mitmachprogramm des ersten Aktionstages Ketscher Vereine durchaus sehen lassen. Immerhin rund 20 verschiedene Gruppierungen konnten IG Ketscher Vereine und Vereinsstammtisch zur Teilnahme gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Rheinhalle wollen alle teilnehmenden Gruppen an Infoständen und mit Auftritten für Abwechslung und Spaß für alle Generationen sorgen. Natürlich hoffen alle Teilnehmer, dass mit diesem neuen Format der Präsentation gezeigt wird, dass wirklich für jeden etwas in der Enderlegemeinde geboten wird. Neuanmeldungen für die Vereine oder Organisationen sind dann die Königsdisziplin, gegen die im Nachgang sicher keiner etwas einzuwenden hätte. „Wir haben eine schöne und attraktive Auswahl am Aktionstag und die Besucher gewinnen einen umfassenden Überblick, was sprichwörtlich in Ketsch so geht. Sport, Musik, Kultur oder Soziales – jeder Bereich ist mehrfach vertreten“, freut sich Petra Meyer vom Vereinsstammtisch.

Kapelle spielt zur Begrüßung

Um 13 Uhr ist Einlass in die Rheinhalle, ab diesem Zeitpunkt kann man sich an den Ständen – vom Schachclub bis zur lokalen Agenda informieren und bei den Mitmachangeboten wie dem Film-Quiz vom Central Kino mitwirken. Die musikalische Begrüßung durch den Musikverein 1929 ist gegen 13.30 Uhr geplant, dann wird der Aktionstag durch Vertreter der IG und des Vereinsstammtisches sowie durch Schirmherr Jürgen Kappenstein offiziell eröffnet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ökumene Ketscher Friedhof wird zum Ort der Begegnung Mehr erfahren Tolle Aktion Kasse von Emelie und Emma in zwei Stunden gut gefüllt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Freizeit Ketscher Freibad bereitet die Eröffnung vor Mehr erfahren

„Danach gibt es über den ganzen Nachmittag verteilt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Auftritten der TSG-Trampolin-Gruppe, der Katholischen Kantorei, der Narrhalla, den Kids der Tanzfreunde, des Kraftsportvereins, der TSG-Turnerinnen und der Line Dancer der Tanzfreunde. Der Tennisclub bietet Street Tennis an, bei den Fußballern der Spvgg 06 stehen Zielschießen und Tischkicker auf dem Programm, bei den Handballern der TSG kann man sich beim Zielwerfen ausprobieren und beim Tischtennisclub ein paar Bälle schlagen“, so Petra Meyer.

Für die jüngsten Besucher stehe ein Krabbelparcours bereit und für kleine Snacks sowie warme und kalte Getränke sei bestens gesorgt. „Neben Kuchen, Waffeln, heißen Würstchen und Laugengebäck gibt es beim Integrationsbüro allerlei orientalische Köstlichkeiten. Der Erlös kommt hälftig den Ahrschippern und der Ukraine-Hilfe der Gemeinde zugute“, lassen die Organisatoren wissen.

Der Eintritt in die Rheinhalle ist gratis. Die Organisatoren empfehlen, einen Mindestabstand einzuhalten und Masken zu tragen. Der Aktionstag endet gegen 19 Uhr.