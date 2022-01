Ketscher Vereinsvertreter treffen sich online

Ketsch. Der kommende Vereinsstammtischs der TSG findet am Mittwoch, 9. Februar, um 19 Uhr als Skypekonferenz statt. Der entsprechende Link ist unter https://join.skype.com/OudxhQaNO7jO zu finden.

„Wir wollen ungezwungen über vereinspolitische Angelegenheiten sprechen und unsere Erfahrungen austauschen, aber auch gerne über den Tellerrand schauen und von anderen Vereinen deren Erkenntnisse aufgreifen. Das Ziel soll sein, ein Netzwerk aufzubauen, um sich gegenseitig unterstützen zu können“, heißt es in der Einladung der Vereine in der Enderlegemeinde. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Aktionstag Ketscher Vereine, der bis hierhin am 19. März stattfinden könnte. Darüber hinaus kann beim Vereinstammtisch der TSG jeder Teilnehmer seine eigenen Anliegen vorbringen.