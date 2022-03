Eine Gemeinde ohne Rathaus ist in der heutigen Zeit undenkbar. Die Wichtigkeit eines solchen Gebäudes wurde schon vor langer Zeit erkannt: „Etwa ab dem 16. Jahrhundert gibt es in den Dörfern Rathäuser“, wusste Ehrenbürger Robert Fuchs zu berichten. Das erste Rathaus in Ketsch wurde jedoch erst 1858 gebaut und musste im Laufe der Jahre zweimal erweitert werden. Damals gab es weder ein

...