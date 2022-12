Ketscher Wandergruppe genießt die Abschlusstour

Ketsch. Auf Einladung der Abteilungsleiterin „Wandern“ Uschi Wippert traf sich krankheitsbedingt nur eine kleine Gruppe am Parkplatz der TSG Ketsch. Ziel war die Totenkopfhütte in der Pfalz. Das Wetter versprach zuerst nicht allzu viel Gutes. Doch der Nebel löste sich hinter St. Martin auf und die Sonne zeigte sich.

Warm angezogen, folgte die Gruppe zunächst einem wunderschönen, fast ebenen, schmalen mit Schnee bedeckten Waldweg mit dem gelb-grünen Kreuz bis das weiß-rote Rechteck den Weg zur Hellerhütte zeigte. Diese war geschlossen. Nach einer kurzen Rast mit heißem Getränk führte der Rückweg über den Gernsweg zur Jakobshütte und wieder retour zum Ausgangspunkt. Da auch diese Hütte geschlossen war, fuhr die Gruppe zum „Haus an den Fichten“, um den geselligen Ausklang kulinarisch zu genießen. Es galt als gewiss: „Durch die Bewegung an der frischen Luft und in der Sonne haben wir unser Immunsystem gestärkt.“ Für die abwechslungsreiche Rundwanderung hatte die Gruppe ein ideales Wetter bei herrlichem Sonnenschein.