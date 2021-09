Auf die Frage, ob für den diesjährigen Ketscher Weihnachtsmarkt vielleicht aus Gründen der Pandemieverordnungen ein anderer Standort als der Marktplatz in Frage käme, hat Rainer Fuchs, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins der Enderlegemeinde, eine klare Antwort: „Wenn der Weihnachtsmarkt wie gewohnt und traditionell am ersten Adventswochenende in Ketsch stattfindet, dann nur auf dem

...