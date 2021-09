Ketscherin Gabriela Mayer erinnert sich an 9/11

Ketsch. „Meine Erinnerungen an den 11. September 2001 sind die folgenden: Auf dem Weg zu einem Urlaub nach Schottland – damals gab es dort auch BSE – hatten wir vor der Fährüberfahrt von Rotterdam nach Hull noch genug Zeit, um eine Hafenrundfahrt in Rotterdam zu machen“, so leitet die Ketscherin Gabriela Mayer ihre Ausführungen ein.

Sie werde nie vergessen, wie nach Ende der genannten Hafenrundfahrt der Fahrer des Busses mit seinen Worten Eindruck erweckte: „Es ist etwas passiert, das wird die Welt verändern“ – so berichtete er von den Anschlägen auf das World Trade Center in Manhattan.

Die Mayers auf dem World Trade Center im Jahr 1999. © Bild. Mayer

Auf der Überfahrt mit der Fähre nach Hull habe es auf riesigen TV-Geräten ständig Nachrichten und Bilder von diesen Anschlägen gegeben, berichtet Mayer. Auch die Information, dass auf das Pentagon ein Anschlag mit einem Flugzeug verübt worden war, zählte dazu. „Heute noch sehe ich Bilder vor mir, auf denen Menschen, auf Außenflächen des World Trade Centers stehen, bevor einer nach dem anderen mit diesen Menschen in sich zusammenstürzt.

Dieser ganze Urlaub war geprägt von diesem Anschlag. „Das wird wohl für immer minutiös in meinem Gedächtnis bleiben“, schreibt Gabriela Mayer. Die Mayers hatten sich 1999 bei einem Aufenthalt in New York auch auf die Aussichtsplattform des World Trade Centers begeben. zg

