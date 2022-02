Ketscherin im Fernsehen bei „Das perfekte Dinner“

Ketsch. Das TV-Format „Das perfekte Dinner“ (Montag bis Freitag auf Vox um 19 Uhr) findet in dieser Woche in Mannheim statt – die Quadratestadt gibt den Namen für die Fünfergruppe, denn auch Sabrina aus Ketsch ist dabei. Die Teilnehmer durften sich am Dienstag auf ein leckeres Essen bei der 41-jährigen Gastgeberin in der Enderlegemeinde freuen, wie „Bunte.de“ berichtet.

Bei dem Format ist jeder mal Gastgeber und soll mit einem Drei-Gangmenü seine Mitkonkurrenten überzeugen. Was hat die Ketscherin wohl vorbereitet für das perfekte Dinner? „Nicht reisen und dennoch genussvoll speisen“, lautet ihr Motto dafür. Wie zu lesen ist, hat die Polizeioberkommissarin in Elternzeit beim freundlichen Metzger ihres Vertrauens den Rinderbraten für den Hauptgang erworben.

„Schiefer Turm von Bangkok“

Als Vorspeise kredenzt die Ketscherin den „schiefen Turm von Bangkok“ – tatsächlich sind Mango und Avocado, Büffelmozzarella, Rucola, ein Spiegel aus eingekochtem Orangensaft und hausgebackene Focaccia dabei. Bei der Nachspeise, die Mousse mit roter Spiegelglasur, sensationell angerichtet mit Trockeneis – passiert ein kleiner Faux-pas. Wie die zweifache Mutter insgesamt abschneidet, kann man diese Woche täglich bei Vox verfolgen. mab

