Kind schwer verletzt

Ketsch. Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Zweirädern auf dem Rheindamm bei Ketsch sind am frühen Sonntagabend drei Personen verletzt worden, darunter ein neunjähriges Mädchen schwer. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Kollision gegen 17.50 Uhr auf der Kreisstraße 4250 von Ketsch kommend Richtung Altlußheim, kurz vor der Einmündung zur Straße Hohwiesenweg.

Demnach habe ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer an der Einmündung nach links abbiegen wollen. Dabei soll er einen „von hinten kommenden“ 22-jährigen Motorradfahrer mit Sozia übersehen haben. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer leicht, die neunjährige Sozia jedoch schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilten die Beamten am Sonntagmorgen mit.

Beide Fahrzeuge mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Laut Mitteilung der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. beju/pol