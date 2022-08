Kinder lernen Tiere des Waldes kennen

Ketsch. Nach einer Corona-bedingten Pause von zwei Jahren war es wieder so weit. An diesem Ferientag erwarteten 25 Kinder an der Altrheinbrücke mit Spannung das Ferienprogramm der Lokalen Agenda 21. Unter dem Motto „Tiere des Waldes – Mit dem Förster unterwegs“ gab es im Naturschutzgebiet „Ketscher Rheininsel“ für die Ferienkinder neben Basteln und Spielen auch interessante Informationen zu den Tieren des Waldes.

Dazu hatte der Arbeitskreis Lokale Agenda den Förster und Waldpädagogen Lukas Stange von Forst Baden-Württemberg eingeladen. Der kam mit seiner Waldbox auf die Rheininsel. Die Waldbox ist ein Anhänger voll mit Werkzeugen und Materialien, die zum Erkunden der vielfältigen Aspekte des Lebensraumes „Wald“ genutzt werden können. Die Ketscher Agendagruppe arbeitet an einer nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde. In diesem Sinne gestaltet sie auch ihre Veranstaltung beim Ferienprogramm.

Förster Lukas Stange weiß gefühlt alles über den Wald. © Lokale Agenda

Agenda-Sprecher Gernot de Mür und Förster Stange begrüßten die Kinder. Mit von der Partie war auch „Norbert“, ein Rauhaardackel, der dem Förster als treuer Helfer zur Seite steht.

Am Försterhaus angekommen zeigte der Förster, wie im Wald auch ohne Smartphone mit dem Jagdhorn Nachrichten ausgetauscht werden können. Danach ging es gleich weiter zum Wildschweingehege, wo Hubert Schäfer als Betreuer der Wildschweine wartete, um einiges zu den Tiere zu erklären, aber vor allem, um die Tiere mit Mais zu füttern.

Wildschweinrotte beobachtet

So konnten die Kinder die ganze Rotte beim Fressen erleben und ihr Sozialverhalten beobachten. Im Anschluss gab es eine erste Pause mit Getränken und Laugenstangen, die von Inge Schmidt, Gabriele Weinkötz sowie Thomas und Sandra Rieger bereitgestellt wurden.

Danach ging Förster Stange mit den Kindern auf die Pirsch. Im Wald waren lebensechte Tiersilhouetten platziert, die von den Kindern erkannt werden mussten.

Dabei war Konzentration gefragt, denn manchmal wurden Tiere übersehen, obwohl sie sich direkt vor der Nase befanden, der Betrachter aber auf den Boden oder in eine andere Richtung schaute.

Holzamulette gebastelt

Nach dem Rückweg konnten sich die Kinder nochmals erfrischen und stärken, bevor Holzamulette aus Astscheiben hergestellt wurden. Die Holzscheiben wurden dazu von den Kindern von einer Aststange gesägt und danach mit Stiften bemalt.

Eine weitere Gruppe baute eine Höhle aus Ästen, Rinde und Moos und schmückte diese mit den Silhouetten der Waldtiere. Zum Schluss rief nochmals das Waldhorn die Kinder zusammen und Förster Lukas Stange, Hund „Norbert“ und der Arbeitskreis Lokale Agenda 21 Ketsch verabschiedeten sich von den Mädchen und Jungen, die von ihren Eltern nach diesem kurzweiligen Programm am Försterhaus abgeholt wurden. zg