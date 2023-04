Kinder machen sich in Ketsch auf den Kreuzweg

Ketsch. „Heute sieht die Kirche etwas anders aus. Es fehlen die Kerzen, die Blumen und hier haben wir ein Kreuz aufgestellt. Heute ist Karfreitag und wir gedenken des Todestages von Jesus“, begrüßt Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür die Kinder, die in die Kirche St. Sebastian gekommen waren.

Gemeinsam mit ihrem Team bot sie für die Mädchen und Jungen sowie deren Eltern einen Kinderkreuzweg, der durch die Kirche an fünf Stationen führte, an denen anschaulich und kindgerecht der Leidensweg Jesu beschrieben wurde. Nach einer Einstimmung mit dem Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“, begleitet von Janika Reuter an der Querflöte und Barbara Reuter an der Gitarre, erhielt jedes Kind ein Holzkreuz, denn dieses Symbol sei, so Sigrun Gaa-de Mür, das Markenzeichen für Christen, das an das Leid erinnere, aber auch viel Hoffnung und den Glauben an die Auferstehung vermittle.

Gebete für alle Mütter

An den Stationen erhielten die Kinder Symbole, mit denen die kleinen Kreuze verziert wurden. Mit den Worten „Schritt für Schritt, Tritt für Tritt, gehen wir Jesus deinen Weg mit“ machten sich die Kinder auf den Weg zum Marienaltar. Hier schlüpfte Nicole Petri in die Rolle der Maria und führte ihre Gedanken als Mutter von Jesu aus. Gebete für alle Mütter schlossen sich an und jedes Kind erhielt einen Herzaufkleber für das Kreuz. Anschließend machte die Gruppe mit der biblischen Figur Veronika, dargestellt von Janina Reuter, Bekanntschaft. Sie erklärte, dass sie Mitleid mit den Verurteilten habe und helfen wolle, indem sie ein Schweißtuch reiche. Mit Fürbitten zum Thema Hilfsbereitschaft ging es weiter, wobei jedes Kind ein Tüchlein für das Kreuz erhielt.

Vor der Herz-Jesu Statue, der dritten Station, wartete bereits Michael vom Team als Petrus, der ein Freund Jesu war, ihn aber auch im Stich ließ und dies bereute. Als kleines Symbol erhielten die Kinder Spiegel. An der nächsten Station, dem Taufstein, wurden die trauernden Frauen thematisiert und das Mitgefühl. Hier durften die Kinder ihre Kreuze mit Perlen für die Tränen verzieren.

Am Altar schließlich endete der Kinderkreuzweg. „Alle Menschen, denen ihr heute auf dem Weg begegnet seid, haben etwas gemeinsam. Sie haben gespürt, dass es mit dem Kreuz nicht zu Ende ist, und erlebt, wie Jesus auferstanden ist, so ist es überliefert“, ergänzt Sigrun Gaa-de Mür. Als Zeichen dafür, bekamen die Kinder eine Aufklebeblume.