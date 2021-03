Ketsch. In der Fastenzeit findet in der Gemeinde traditionell der ökumenische Kinderbibeltag statt, der im vergangenen Jahr durch Corona kurzfristig abgesagt werden musste. Damit dies 2021 nicht passieren kann, wird der Kinderbibeltag in diesem Jahr ins Internet verlegt – und zwar am Samstag, 13. März.

„Shalom! Komm, wir suchen Frieden“ – unter diesem Motto werden sich die Kinder digital treffen, um zusammen Geschichten zu hören, über den Frieden nachzudenken, zu basteln, zu singen und um viel Spaß zu haben. Der Kinderbibeltag startet um 10 Uhr als Zoom-Meeting. Danach können die Kinder selbst kreativ werden. Hierzu erhalten alle angemeldeten Kinder ein Mitmach-Paket. Zum Abschluss des Tages gibt es um 17 Uhr einen Online-Gottesdienst. Eingeladen sind alle Grundschulkinder. zg