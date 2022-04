Kinderkreuzweg in Ketsch zeigt Stationen des Leidensweges

Ketsch. Gebannt sitzt die Schar der Kinder in den Bänken der katholischen Kirche – Grundschulkinder, manche in Vorbereitung zur Erstkommunion, mit Geschwistern und Eltern sind gekommen. Das Geschehen des Karfreitags, dem Todestag von Jesus, mit seiner Sinnhaftigkeit anschaulich zu vermitteln, dazu hatte Gemeindereferentin Sigrun Gaa-deMür eingeladen. Mit eingebunden waren die Eltern und Kinder in die Bildbetrachtung mit Texten, Gebeten und Fürbitten. Eine sehr schöne musikalische Begleitung boten in getragenen Klängen Barbara Reuter mit ihrer Gitarre und Gernot deMür am Saxofon.

Den Stationen des Leidensweges Jesu – jeweils mit Bildprojektion auf die Leinwand – wurden heutige Situationen im Alltag gegenüber gestellt. Wer kennt das nicht, gnadenlos ausgelacht zu werden, wegen ungeschicktem Benehmens oder ausgefallenen Kleidungsstücken? Jesus musste Hohn und Spott ertragen, hatte keinen, der für ihn ein gutes Wort einlegte. Die ungerechte Verurteilung – Jesu’ Botschaft war zu radikal, verlangte Umdenken. Die Last des Kreuzes tragend, darunter zusammen brechend. Auch Kinder kennen gut das Gefühl am Boden zu liegen, mutlos, kurz vor dem Aufgeben – und doch: Es muss weiter gehen. Es gilt, allen Mut zusammen nehmen und für das Gute in der Welt einzustehen.

Trost von der Mutter

Jesus begegnet voller Trauer seiner Mutter. Maria möchte trösten, das Schwere mittragen. Wie gut tut es, wenn die Mama da ist – mit ihrer Liebe und Fürsorge – in Traurigkeit, Krankheit, bei Kummer und Freude. Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen – es ist wichtig, einen Freund zu haben, einen der etwas tut, wenn wir Hilfe brauchen – und diese auch annehmen! Es braucht Mut, Schwachen beizustehen.

Auf dem Weg durch die Zeit mögen wir Jesu Nähe in ausweglosen Situationen spüren. Jesus möge uns begleiten, dass wir nicht in Selbstmitleid verharren, sondern andere für seine Botschaft begeistern und zum Guten wachrütteln. Nach dem traurigen Ende Jesu am Kreuz spüren wir Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit.

„Wir wissen aber: Das ist nicht das Ende von Jesus. Am Ostersonntag dürfen wir seine Auferstehung feiern und uns freuen. Jesus ist bei uns – in unserem Denken und Fühlen“, erklärte Sigrun Gaa-deMür zum tröstlichen Abschluss der Andacht. Einen Bastelbogen für ein kleines Tischlicht – für eine eigene kleine Osterkerze – gab es für die Kinder zum Mitnehmen. Die Verantwortlichen weisen außerdem daraufhin, dass die Pandemie – auch wenn nunmehr viele staatliche Vorgaben und Restriktionen entfallen sind und so auch Lockerungen zur Feier der Liturgie ermöglichen – noch nicht vorüber und das Ansteckungsrisiko derzeit sehr hoch sei. Die Kirche wisse sich verpflichtet, die Gesundheit aller zu schützen, die einen Gottesdienst mitfeiern. Der Stiftungsrat der Kirchengemeinde habe sich daher einstimmig dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht im Kirchenraum – auch während des Gottesdienstes – zu erhalten. Dazu empfohlen werde die für optimalen Schutz. Die Abstandsregelung werde aufgehoben. Sicherlich sei davon auszugehen, dass in eigenverantwortlichem Handeln weiterhin ein respektvoller Abstand eingehalten werde. Ebenso soll an den sich etablierten Ordnungen, Handdesinfektion, lüften und Laufwegen im Kirchenraum festgehalten werden. mf FFP2-Maske