Kirchentag digital feiern

Brühl/Ketsch. Der dritte Ökumenische Kirchentag findet statt – und das zum ersten Mal weitgehend digital. Unter dem Motto „Schaut hin“ (Mk 6,38) laden die beiden großen Kirchen und die Stadt Frankfurt am Main ein, auf diesem Weg dabei zu sein und an dem vielfältigen liturgischen, biblischen und kulturellen Programm in Gottesdiensten, Podien und Workshops teilzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Internet wird das Programm täglich ausgestrahlt und auch nach der Ausstrahlung als Videos zur Verfügung stehen, sodass die Veranstaltungen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos zur Verfügung stehen.

Hierbei besteht die Möglichkeit, sich auch am Programm zu beteiligen, zum Beispiel im Chat oder durch die Teilnahme an Workshops. Hierfür benötigt man den kostenlosen ÖKT-Pass, der auch auf der Webseite bestellt werden kann. Um nicht nur vor dem Bildschirm zu sitzen, können Interessierte auch ihr eigenes „ÖKT-für-Zuhause-Paket“ online bestellen.

Das Motto ist aus der Erzählung von der Speisung der Fünftausend entnommen. Jesus bittet seine Jünger darum, genau nachzuschauen, was sie denn zur Verfügung haben: „Schaut (genau) hin!“ Bekanntlich reichen die von den Jüngern hervorgeholten fünf Brote und zwei Fische für alle aus. Was die Jünger hatten, wurde von Jesus vermehrt und reichte am Ende aus. So wolle Gott uns auch heute noch ermutigen, mit unseren begrenzten Fähigkeiten und Mitteln mutig Gutes zu tun. zg

Info: Der Ökumenische Kirchentag ist unter www.oekt.de abrufbar.

