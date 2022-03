Kirchturm bleibt im Dunkeln

Ketsch. Die Enderlegemeinde beteiligt sich an der weltweiten Aktion „Earth Hour“ am Samstag, 26. März. In Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde wird ein weithin sichtbares Wahrzeichen in den Blick genommen: Vorgesehen ist, die Fassadenbeleuchtung der katholischen Kirche auszuschalten. Da dies aus technischen und personellen Gründen für nur eine Stunde nicht möglich ist, bleibt der Kirchturm drei Nächte lang – von Freitag, 25. März, bis einschließlich Sonntag, 27. März – im Dunkeln und wird nicht angestrahlt. Des Weiteren wird auch die Beleuchtung auf dem Marktplatz an allen drei Abenden ausgeschaltet: sowohl die Laternen als auch das Bodenlicht der Wasserspiele.

Alle Ketscher Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und am 26. März von 20.30 bis 21.30 Uhr so viele Lichter wie möglich in den Wohnungen und an den Häusern auszumachen.