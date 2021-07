Ketsch. Frisches Grün kombiniert mit edlen Grau- und Weißtönen – das sind die Farben, die im neuen Friseur- und Barber-Meisterbetrieb „Liyana“ in der Schwetzinger Straße 26 dominieren. Dort ist auf knapp 30 Quadratmetern eine kleine, aber ganz feine Wohlfühloase entstanden, mit der sich Inhaberin Cigdem Özhan den Traum vom eigenen Salon erfüllt.

Der Name „Liyana“ ist dabei eine Hommage an ihre drei Kinder, Liva, Yade und Nael, aus deren Anfangsbuchstaben sich der kunstvolle Name zusammensetzt. „Das Friseurhandwerk hat in meiner Familie eine lange Tradition. Meine Mutter Serpil Satar hatte einige Friseurbetriebe im Umkreis, unter anderem den Salon ,Beauty Pearls’ in Schwetzingen. Dort machte ich meine Ausbildung und schloss daran direkt die Meisterprüfung an, die ich 2011 erfolgreich bestand“, berichtet die 35-jährige Friseurmeisterin.

Ihr Beruf sei ihre Leidenschaft, wobei sie zunächst nach dem Abitur ein Betriebswirtschaftsstudium aufnahm. „Immer wieder half ich damals als Aushilfe bei meiner Mutter im Salon mit und bemerkte schnell: Das Friseurhandwerk wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Dieser Beruf ist genau, was ich machen möchte, hier kann ich kreativ sein“, sagt die sympathische Frau, die seit 15 Jahren in der Enderlegemeinde wohnt. Zunächst habe sie den Salon ihrer Mutter in Schwetzingen weitergeführt, doch dann kam die eigene Familienplanung. Später war die junge Mutter als mobile Friseurin tätig und in den vergangenen Jahren als Meisterin in einem Barbershop in Schwetzingen. „Durch meine Tätigkeit habe ich viel Erfahrung im Friseurbereich gesammelt und kenne zudem die Anforderungen in einem Barbershop. Mein Wunsch war es immer, einen eigenen Betrieb zu haben. Hier in Ketsch habe ich nun ein Geschäft in der richtigen Größe gefunden, denn ich bin zunächst alleine tätig. Daher ist die vorherige Terminvereinbarung wichtig. In meinem kleinen Salon gibt es vier Bedienplätze. Ich verstehe mich als Familienfriseur mit ganz auf meine Kunden abgestimmtem Angebot. Hier sind Damen und Herren genauso willkommen wie Kinder. Einige Kunden kennen mich schon sehr lange und freuen sich, dass ich nun ein eigenes Geschäft eröffne“, bekräftigt Özhan.

Ob kreative Haarschnitte, neueste Farbtrends oder exklusive Hochsteckfrisuren – von A wie Abend- Make-up bis Z wie Zupfen der Brauen – bei „Liyana“ werden Beautywünsche erfüllt. „Ich freue mich außerdem, dass mit meinem Geschäft hoffentlich die schöne Schwetzinger Straße wieder ein wenig mehr belebt wird. Sicher ist es in der Pandemie nicht einfach, ein Geschäft zu eröffnen, aber ich bin sehr optimistisch und möchte auch meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume mit Mut und Einsatz umsetzten kann“, so die junge Geschäftsfrau.

Viel Rückhalt hat Cigdem Özhan von ihrer Familie: „Meine Mutter ist eine große Inspiration für mich und ich bin ihr unendlich dankbar für alles, was ich von ihr lernen durfte. Mein Vater hilft ebenso immer mit, wenn ‚Not am Mann’ ist.“

Am Freitag, 30. Juli, feiert „Liyana“ die Eröffnung mit einem kleinen Umtrunk für alle Interessierten ab 13 Uhr. csc