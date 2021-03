Ketsch. Unbekannte haben das Klettergerüst auf dem Spielplatz in der Gartenstraße/Ecke Tulpenweg in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Leitstelle der Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr informiert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ketsch rückte aus und löschte den Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nach Polizeiangaben bislang noch nicht genaufest.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.