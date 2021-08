Kniffliges für Ketscher Nachwuchssportler

Ketsch. Sieht einfach aus, ist aber gar nicht so einfach: Beim Weitwurf mit dem Wurfsäckchen muss man erst einmal ein Gefühl für Gewicht und Flugeigenschaften bekommen, deshalb dürfe man hier einen Probeversuch absolvieren, sagt Petra Meyer von der TSG. Mit der Sportvereinigung 06, dem Tennisclub, den Tanzfreunden und dem Bridge-Club gemeinsam organisieren die Turnsportler den Enderle-Zehnkampf. Nach der Premiere im vergangenen Jahr, als die Corona-Pandemie einem Ferienprogramm der Gemeinde entgegenstand, findet die Veranstaltung zum zweiten Mal auf dem Gelände der TSG und der Spvgg statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und in diesem Jahr ist der Enderle-Zehnkampf nicht irgendein Ersatz, sondern in das Ferienprogramm integriert. Deshalb sind für das Sportevent am Samstag, 21. August, von 10 bis 14 Uhr auch schon 51 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren angemeldet – es gibt aber noch freie Kapazitäten (siehe Info).

Weiter Sprung aus dem Stand

Beim Enderle-Zehnkampf warten jeweils fünf Stationen bei der TSG und der Spvgg 06 auf den Nachwuchs. Fertigkeiten beim Dosenwerfen, Weitsprung aus dem Stand, Seilhüpfen, Pedalo-Fahren oder Torwandschießen sind gefordert. Wer mit seiner Laufkarte auch bei der Tenniswand, beim Kegeln, beim Zielwerfen mit Wurfsäckchen, beim Hindernisparcours mit Fußball und einem mit Tischtennisschläger samt entsprechendem Ball vorbeischaut, kommt in den Genuss einer Urkunde, die die erfolgreiche Teilnahme dokumentiert. Dass dieses Mal Fertigkeiten mit dem Tennisschläger gefragt sind, ist den Tenniscracks in der Enderlegemeinde geschuldet, die erstmals mit dabei sind.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel TSG Einladung zum Vereinsstammtisch Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ketsch Ein Wettkampf über zwei Tage Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sommeraktion Kurze Vorbereitung – voller Erfolg Mehr erfahren

Die fünf Vereine, die die EnderleSpiele in Anlehnung an das jüngst zu Ende gegangene Olympische Treiben organisieren, stellen rund 30 Helfer, die die zehn Stationen betreuen. Nach Erhalt der Laufkarten, die es gleich am Einlass gibt, den die Bridge-Damen abermals wie bei der Premiere verantworten, ist auch für Verpflegung gesorgt. Es gebe Corona-konform Brezeln in Tütchen und Erfrischungsgetränke.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie Petra Meyer erklärt, ist es kein Problem, wenn die älteren Kinder nach Absolvieren der zehn Stationen vor 14 Uhr fertig seien. Auch dann gebe es noch reichlich Betätigungsmöglichkeiten – unter anderem verfügt die TSG über einen Beachvolleyball-Platz und es seien ausreichend Betreuer da, die die jungen Sportskanonen gerne noch bespaßen könnten.