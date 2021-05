Königin sitzt geschützt im Inneren

Ketsch/Hockenheim. Zum Weltbienentag am 20. Mai fragt der Imkerverein Kurpfalz mit dem Ketscher Günther Martin an der Spitze: Was tun, wenn ein Bienenschwarm sich am Strauch in meinem Garten niederlässt?

Es sei ein Naturereignis, wenn sich ein Bienenschwarm durch die Luft bewegt, wie eine Wolke, die die Sonne verdunkelt. Tausende von Bienen flögen gemeinsam im Schwarm. „Dieses Naturereignis ist die natürliche Vermehrung der Bienen“, teilt der Imkerverein mit.

Ein Bienenschwarm hat auf dem Weg zum neuen Zuhause eine Traube an einem Ast gebildet. Rund 10 000 Bienen schützen ihre Königin im Inneren. © Martin

Ein Teil der Stockbienen verlasse kurz vor dem Schlüpfen der neuen Königin das alte Zuhause und suche sich ein neues. Bis zu diesem könne es sehr weit sein und da lasse sich die alte Königin immer wieder zu einer Rast nieder. Die Bienen sammelten sich um die Königin und so entstehe der Schwarm.

Meist 10 000 Exemplare

„Ein Bienenschwarm zu sehen, der sich an einem Baum niedergelassen hat, ist ein aufregendes Erlebnis. Die große Menge Bienen, meist weit über 10 000, hängt in einer Traube an einem Ast. Die Königin, die im Innern sitzt, wird von der Schwarmtraube geschützt. Ohne Königin würde das Volk nicht überleben. Dass Schwarmbienen nicht stechen, ist nur zum Teil richtig. Sie haben natürlich keine Brut und auch keinen Honig zu verteidigen, aber wenn jemand der Königin zu nahekommt, stechen die Bienen. Daher ist es ratsam, wenn das Einfangen der Bienen jemand macht, der fachkundig ist“, betont der Imkerverein.

Es gebe immer weniger Imker und damit immer weniger Menschen, die das könnten. Dafür gebe es Menschen, die sich für Umweltschützer hielten und sich ein Bienenvolk in den Garten stellten. Da sie sich nicht ausreichend um die Bienen kümmerten, gebe es immer mehr Schwärme gerade aus diesen Völkern.

Wilde Bienenvölker gebe es kaum noch, denn die eingeschleppte Milbe töte die wilden Bienenvölker, weil kein Imker den Bienen helfe, die Milben loszuwerden. Aber: Viele Schwärme und immer weniger Imker, die Schwärme einfangen, wer sei da zuständig? Schwärme seien laut Gesetz herrenlos, wenn der Imker die Verfolgung aufgebe oder erst gar nicht aufnehme. „Wer hat dann die Verantwortung“, fragt der Verein.

Wie eine „Katastrophe“

Ein Bienenschwarm sei eine „Katastrophe“. Dafür seien die Gemeinden als untere Katastrophenschutzbehörde zuständig. Wie für alle anderen Katastrophen sollten Gemeinden einen Katastrophenplan haben. Unter der Woche sei somit die Gemeinde- oder Stadtverwaltung der Ansprechpartner und am Wochenende die Polizei. Meist gebe es bei der Feuerwehr einen fachkundigen, der auch zum Beispiel mit der Hebebühne umgehen könne.

Auch der örtliche Imker, wenn es ihn noch gebe, könne helfen. Der Aufwand, den Schwarm einzufangen und ihn zu erreichen, könne doch sehr aufwendig sein. Auch könne man nicht erwarten, dass der Imker immer in Bereitschaft stehe. Zuständig seien die Gemeinden und die Polizei, die Mitarbeiter verständigten, die helfen können, informiert der Imkerverein Kurpfalz. zg