Körperlich und geistig fit bleiben

Ketsch. Mobil zu sein, körperlich und geistig fit zu bleiben und das Leben autonom gestalten zu können, sind zentrale Anliegen des Älterwerdens. Ein bewegungsarmer Lebensstil kann insbesondere bei älteren Menschen dazu führen, dass sie schon bei normalen Alltagsaktivitäten an ihre körperliche Leistungsgrenze kommen. Daher ist es entscheidend, frühe Anzeichen von körperlicher Schwäche zu entdecken und die Bewegungsgewohnheiten rechtzeitig zu verändern, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Mit dem „Alltags-Fitness-Test“ des Deutschen-Olympischen Sportbunds können solche Schwächen ermittelt werden. Hierbei werden für den Alltag wichtige Funktionen – Bein- und Armkraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit – überprüft.

Für Senioren ab 60 Jahren

Anschließend erfolgt eine individuelle Beratung. Die Gemeindeverwaltung und der Seniorenbeirat bieten – mit eigens hierfür geschulten Fitness-Testern der Gemeinde – einen kostenlosen Alltags-Fitness-Test für Senioren im Alter ab 60 Jahren an. Der Termin des Tests ist am Mittwoch, 9. November, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. gvk