Kolpingsfamilie Ketsch sammelt 3500 Euro für die Ukraine

Ketsch. „Da sein, um zu helfen“, so lautete der Auftrag des Sozialreformers Adolf Kolping. Diesen Auftrag hat die Ketscher Kolpingfamilie mit ihrer „Schnitzel to go“-Spendenaktion einmal mehr mit viel Elan umgesetzt. „Unsere Aktion war wieder ein toller Erfolg. Viele haben die Gelegenheit, Essen abzuholen und dabei Gutes zu tun, genutzt“, so Marianne Faulhaber vom Vorstandsteam der Kolpingsfamilie.

Ganze 350 Schnitzel, geliefert von den beiden Ketscher Metzgereien, und 300 Portionen Pommes wurden vorbestellt und das bereits eingespielte Team der Kolpingsfamilie wirkte routiniert und tatkräftig an der Schnitzel-Back-Straße oder bei der Pommes-Station mit.

Im Pfarrgarten durften dann die bestellten Schnitzel gegen eine Spende abgeholt werden. Die Gäste hätten dabei großzügig den vorgeschlagenen Preis aufgerundet und so für den Spendenerlös von 3500 Euro gesorgt, berichten die Mitglieder der Kolpingfamilie. „Wir freuen uns sehr, dass die Aktion wieder so guten Anklang bei der Bevölkerung fand und auch dem Aufruf gefolgt wurde, für die von der engagierten Ärztin Claudia Schiller aus Ketsch organisierten Hilfstransporte in die Ukraine Verbandsmaterial, Medikamente und Taschenlampen zu spenden. Der Erlös unserer Aktion wird nun direkt an die Kolpingsfamilie international weitergeleitet, die sowohl in der Ukraine als auch in den Grenzländern, die gerade sehr viele Flüchtlinge aufnehmen, vertreten sind. Allen, die unsere Aktion unterstützt haben, gilt unser Dank“, lässt die Ketscher Kolpingfamilie wissen.

Und sie stellt bereits in Aussicht, eine weitere Aktion dieser Art im Sommer anzubieten, um anderen Menschen zu helfen.