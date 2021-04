Konzept zum Klimaschutz

Ketsch. Zum Mitmachen beim Klimaschutzkonzept ruft der Rhein-Neckar-Kreis noch bis Montag, 26. April, die Bevölkerung auf. Die Grünen Ketsch unterstützen diese Aktion der aktiven Bürgerbeteiligung. „Jetzt kann sich jeder einbringen. Jetzt ist die Bevölkerung am Zug“, heißt es dazu in einer Stellungnahme der Partei.

Das am Ende 2015 unterzeichnete Übereinkommen von Paris gibt die Ziele vor. Die Staaten kommen überein, dass die menschengemachte globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu reduzieren. Um das zu erreichen müssten jährlich Emissionssenkungen von 7,6 Prozent bis zum Jahr 2030 erreicht werden, heißt es in der Pressemitteilung der Ketscher Grünen. „Davon sind wir aber weit entfernt“, wird in dem Schreiben festgestellt, „solche Verträge müssen umgesetzt und eingehalten werden. Nur dann werden Ziele erreicht“.

Auf allen Ebenen

Um nationale und internationale Ziele zu erreichen, sei es erforderlich, dass Bund, Länder, Landkreise, Kommunen und Bürger ihren Teil zur Energiewende beitragen, appellieren die Grünen an die Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

Im Rhein-Neckar-Kreis gehöre Klimaschutz zu den strategischen Zielen, attestieren die Grünen. Seit 2013 gibt es im Kreis ein Klimaschutzkonzept, das einen konkreten Handlungsrahmen mit 39 Maßnahmen für den Kreis und seine Eigengesellschaften vorgibt. Das Klimaschutzkonzept mit seinen Maßnahmen wird seit 2014 umgesetzt.

Zurzeit wird im Rhein-Neckar-Kreis ein neues Klimaschutzkonzept mit neuen Zielen erarbeitet. Jetzt sind auch die Bürger aufgefordert, sich an seiner Fortschreibung entsprechend zu beteiligen. Das Landratsamt setzt sich und seinen Eigengesellschaften das Ziel, bis zum Jahr 2040 eine klimaneutrale Verwaltung zu sein und damit eine Vorbildfunktion zu übernehmen. „Machen Sie mit“, rufen die Ketscher Grünen auf. zg

Info: Teilnahme unter beteiligung-im-kreis.de/rheinneckarkreis/de/home

