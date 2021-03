Ketsch. „Nach dem langen und harten Corona-Winter freuen wir uns über die ersten warmen Sonnenstrahlen, das erste Vogelgezwitscher und die ersten Frühlingsblumen“, teilt die katholische Gemeinde mit. Es sei schön zu sehen, wie die Natur zu neuem Leben erwacht.

AdUnit urban-intext1

Das könne neue Kraft und Hoffnung schenken. Aus diesem Grund möchte das Seelsorgeteam der katholischen Kirchengemeinde Brühl-Ketsch Klein und Groß zu einer besonderen Aktion einladen.

Kostenlos in Kirchen abholen

Es seien Samentüten für eine Blütenmischung bestellt worden, die ab Samstag, 20. März, kostenlos in der Kirche St. Sebastian Ketsch, in der Schutzengelkirche in Brühl und in St. Michael auf dem Rohrhof abgeholt werden können. Die Samen könnten in Gärten oder auf dem Balkon Verwendung finden, um bald ein Stück Natur zu genießen. zg