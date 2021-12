Kran statt Tabakscheune als neue Landmarke im Ketscher Ortskern

Ketsch. Nach dem leicht verschobenen Baustart bei der Erweiterung der Alten Schule geht es jetzt in großen Schritten voran: In nur einer Woche ist eine wuselige Baustelle entstanden. Weithin sichtbar dreht sich ein gelber Kran als neue Landmarke anstelle der ehemaligen Tabakscheune, darunter stehen Container zum Aufenthalt für die Arbeiter und als Lager für das Material.

Wo bislang der rote Bolzplatz die Pausen der Schüler versüßt hat, ist inzwischen nicht nur eine Baugrube zu sehen: Die Arbeiter haben bereits erste Teile des Fundaments gegossen.

Arbeiter bohren am Altbau

Auch am Übergang zum Altbau wird gewerkelt. Arbeiter bohren am freigelegten Fundament, wo später der zweigeschossige Neubau mit Platz für rund 200 weitere Schüler an die große gelbe Wand des Bestandsgebäudes angebaut werden soll. Ganz ohne Krach geht das alles freilich nicht – Rektorin Sylvia Schimmeier hatte zuletzt gehofft, dass die besonders lauten Arbeiten möglichst in den Ferien und nachmittags durchgeführt werden können. „Aber Lärm lässt sich auf einer Baustelle natürlich nicht vermeiden“, zeigte sie dennoch Verständnis.

Der Beginn der Arbeiten hatte sich knapp zwei Wochen verzögert, weil es bei der Vergabe der Elektroarbeiten zu Problemen gekommen war und sich der Gemeinderat deshalb zunächst nicht mit den Formalien beschäftigen konnte (wir berichteten). Ohne grundlegende Entscheidungen in diesem Bereich konnte jedoch noch nicht mit dem Bau des Fundaments begonnen werden, weil der Verlauf der späteren Leitungen bereits in diesem frühen Stadium geklärt sein muss, erklärte Bauamtsleiter Marc Schneider.

„Bei so einem Projekt muss eben ein Rädchen ins andere greifen, damit es rund läuft“, so Schneider. Doch bei einer Gesamtdauer von eineinhalb Jahren für den gesamten Anbau falle diese kleine Verzögerung am Anfang nicht sonderlich ins Gewicht. Und tatsächlich wirkt es, als ob das Abwarten bereits wieder eingeholt worden ist. Denn in den wenigen Tagen seit Baubeginn haben die Arbeiter rangeklotzt: Von einem späteren Start ist an der Alten Schule nichts mehr zu sehen. Nach der Errichtung des neuen Gebäudeteils sowie der Herrichtung des Schulhofs soll die Umgestaltung des Hauptgebäudes aus dem Jahre 1900 sowie des im rechten Winkel dahinter angrenzenden jüngeren Mittelbaus folgen. In einem dritten Schritt plant die Gemeinde schließlich ein neues Gebäude auf dem Grundstück zur Hockenheimer Straße, um mehr Betreuungsplätze zu schaffen. Der benachbarte bunte Container-Hort auf dem Parkplatz des Rathauses, der ursprünglich als Zwischenlösung gedacht war, soll dabei bestehen bleiben.

Wie und wann diese weiteren Planungen letztlich konkret umgesetzt werden können, ist derzeit allerdings noch unklar. Zum einen sorgt die angespannte Finanzlage der Gemeinde für Probleme, zum anderen gibt es innerhalb des Gemeinderats unterschiedliche Auffassungen, welche Schritte durchgeführt werden sollten (wir berichteten). Während die übrigen Fraktionen eine zeitnahe Sanierung des Altbaus favorisieren, sind Grüne und Freie Wähler skeptisch, ob eine zu frühe Festlegung des Gesamtkonzepts nicht zu Problemen führen könnte.

Ganz unbeeindruckt von solchen organisatorischen und planerischen Schwierigkeiten geht es aber zumindest beim Anbau der Alten Schule jetzt zügig voran. Wenn alles glatt läuft, könnte die Bildungseinrichtung also zum Schuljahr 2023/24 mit deutlich größeren Kapazitäten starten. beju