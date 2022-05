Krankenhaus neu gedacht

Ketsch. Das Kirchenkino zeigt am Montag, 23. Mai, um 19 Uhr im Central den Film „Vier Sterne Plus“.

David-Ruben Thies ist Geschäftsführer eines kleinen Krankenhauses in Thüringen. Dabei verfolgt er einen visionären Plan: Er möchte die Arbeit im Krankenhaus von Grund auf revolutionieren und ein Krankenhaus der Zukunft schaffen. Aus dem Krankenhaus wird so ein Patientenhotel, das von einem Star-Architekten entworfen wurde und es gibt Bio-Essen am Kaminfeuer – und das für Privat- und Kassenpatienten gleichermaßen. Im Krankenhaus der Zukunft treffen innovative und medizinisch hochwertige Pflegekonzepte auf beste Arbeitsbedingungen für das Personal.

Im Anschluss an den Film wird es eine Gesprächsrunde mit Rüdiger Burger, Geschäftsführer des GRN-Gesundheitszentrums Rhein-Neckar, geben. Der Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro. Ticketreservierung beim Kino unter www.central-ketsch.de. zg

