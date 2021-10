Kreativ Gott begegnen

Ketsch/Brühl. Unerwartet Gott begegnen, das versprechen die Geschichten des Lukasevangeliums. Dazu gestalten die Kirchengemeinden einen Ökumenischen Bibeltag am Samstag, 9. Oktober, im katholischen Pfarrheim in Ketsch. Er startet um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Andacht, anschließend werden sich die Teilnehmer in verschiedenen Workshops bis gegen 16 Uhr kreativ der Botschaft des Lukasevangeliums nähern.

Die Coronaregeln samt 3G werden eingehalten. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldung und nähere Infos in allen Pfarrbüros, zum Beispiel im katholischen Pfarrbüro Brühl, Telefon 06202/760 18 20 oder im katholischen Pfarrbüro Ketsch, Telefon 06202/760 18 40.

Im evangelischen Gemeindezentrum in Brühl findet außerdem am Sonntag, 10. Oktober, 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt, vorbereitet von der ökumenischen Frauengruppe. mf