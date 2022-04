Kreuzweg – aus Leid erwächst Aufbruch

Ketsch. „In dieser Andacht werden wir mit all dem konfrontiert, dem wir so gerne ausweichen würden: Mit Schmerzen und Leiden, mit Grausamkeit und Brutalität, mit Trauer und Angst, mit Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit und schließlich mit dem Tod“ – Helga Rey nahm die Gäste bei der Andacht der Kolpingsfamilie mit, den Kreuzweg Jesu in Gedanken mitzugehen und in Zusammenhang mit Aktuellem zu bringen.

An den Stationen des Leidensweges sind beispielsweise die weinenden Frauen am Wegrand – und sie sind überall in der Welt, vergießen Tränen um ihre Kinder, Familien, um Hunger und Armut. „Im Leiden hat Jesus uns gelehrt, trotz allem auf den himmlischen Vater zu vertrauen, auch in den dunkelsten Stunden nach ihm zu fragen. Im Gebet wissen wir uns mit den Menschen in aller Welt verbunden – mit der Bitte um Frieden“: Die Inspiration des Kreuzweges – vom Dunkel bis zum Licht der Hoffnung – hatte Helga Rey sehr gut aufbereitet, musikalisch begleitet von Annette Meixner. mf

