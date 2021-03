Ketsch. Die Inzidenzzahlen lasse es einfach nicht zu: Deshalb hat die Kolpingsfamilie Ketsch nun entscheiden, dass die Kreuzwegandacht in St. Sebastian am Dienstag, 30. März, entfällt – entgegen der Ankündigung im aktuellen Pfarrbrief.

AdUnit urban-intext1

Die ausgearbeitete Andacht liegt in gedruckter Form in den Kirchen zum Mitnehmen aus. „Den Weg Jesu mitgehen“ – sein Weg des Leidens bis zum Kreuz soll so betrachtet werden. Im Kreuzweg lässt sich auch das eigene Leben mit all seinen Höhen und Tiefen erkennen. Stationen der Krankheit, Enttäuschung, aber auch Begegnungen mit Menschen, die uns liebend und helfend zur Seite stehen – zumindest in Gedanken. mf