Krippenspiel online

Ketsch. Bereits Ende Oktober stand bei den Verantwortlichen der katholischen Kirchengemeinde die Entscheidung an, ob und wenn ja wie in diesem Jahr ein Krippenspiel stattfinden kann. Bald war klar, dass aufgrund der Corona-Pandemie das Spiel mit vielen Kindern in einer vollen Kirche ausfallen muss. So musste, wie schon im vergangenen Jahr, umgeplant werden. Das Krippenspiel soll es trotzdem geben, aber als Video aufgezeichnet.

Moni Zorn und Doris Siebert stellten Texte und Lieder zusammen und probten, immer auf Abstand und in Kleingruppen, mit den Kindern. An drei Nachmittagen standen die Aufnahmen an. Stativ, Kamera und Scheinwerfer setzten die Schauspieler und Sänger ins rechte Licht. Auch hierbei mussten die Corona-Vorgaben eingehalten werden. Einzelaufnahmen und Schnitte nach jeder Strophe ermöglichten es, dass immer nur so wenige Kinder wie möglich anwesend waren.

Griff in die Trickkiste

Eine besondere Herausforderung stellte das Paar der Heiligen Familie dar. Auch für Maria und Josef galt die Abstandsregelung. Der Griff in die Trickkiste des Films half. Über 80 Kinder und Jugendliche waren beteiligt samt Jugendchor unter der Leitung von Anja Zorn. Zu sehen ist das Krippenspiel ab Freitag, 24. Dezember, unter www.kath-bruehl-ketsch.de. zg