Kritik an Beschreibung

Ketsch. Der migrationspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Ruben Rupp hat sich nach der Beantwortung seiner Kleinen Anfrage im Landtag zu einem „Gewaltausbruch von Jugendlichen in Ketsch“ erschrocken gezeigt, dass der Respekt vor Senioren und Mitbürgern auch in Ketsch abgenommen habe. Nahe der Seniorenwohnanlage Gassenäckerstraße hatten Jugendliche am 2. Januar Böller auf einen Mann geworfen und ihn ins Gesicht geschlagen (wir berichteten).

Rupp kritisiert unter anderem die „mangelnde veröffentlichte Täterbeschreibung“. Es sei zur Ermittlung der Täter durchaus relevant, „ob beispielsweise ein nahöstlicher oder ein afrikanischer Phänotyp vorliege“, heißt es in der Mitteilung der AfD. Da in Baden-Württemberg „zunehmend nicht über den kulturellen Hintergrund der Täter gesprochen werden soll, entsteht häufig ein verzerrtes Bild über die tatsächlichen Folgen der Masseneinwanderung“, heißt es abschließend von AfD-Sprecher Ruben Rupp.

Bei dem Vorfall vom 2. Januar hatte die Mannheimer Polizei gemeldet – und unsere Zeitung berichtet –, dass es in der Dielheimer Straße gegen 10.45 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen war. Demnach sprach ein 56-Jähriger eine Gruppe Jugendlicher an, weil diese in der Nähe des Seniorenzentrums Feuerwerkskörper zündeten. Daraufhin warf einer der Jugendlichen einen Böller in die Richtung des Mannes. In der Folge entwickelte sich ein Handgemenge zwischen dem Mann und einem Jugendlichen. Dabei wurde der 56-Jährige durch einen Schlag am Kopf getroffen und so sehr verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Gruppe wurde von der Polizei wie folgt beschrieben: Einheitlich schwarze Sportbekleidung, sehr kurze, schwarze Haare. Alle Personen zwischen 15 und 16 Jahre alt. Der Täter wird darüber hinaus als etwa 1,70 Meter groß und 60 Kilo schwer beschrieben.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte eine Sprecherin der Mannheimer Polizei vergangene Woche, dass „die Ermittlungen in dem vorliegenden Fall noch nicht abgeschlossen“ seien. Deshalb könne die Polizei keine Informationen zum aktuellen Ermittlungsstand geben. red