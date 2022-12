KSV Ketsch braucht noch einen Punkt

Vor über 200 Zuschauern in der Ketscher Rathaushalle war auch der AC Ziegelhausen nicht in der Lage, den KSV Ketsch auf dem Weg zur angestrebten Meisterschaft in der Ringen-Oberliga zu stoppen.

Verletzungsbedingt trat Ziegelhausen nicht in der besten Besetzung an, sodass Ketsch in einem einseitigen Kampf bereits zur Halbzeitpause mit 16:4 führte. Am Ende feierte der KSV einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten, hohen 24:11-Pflichtsieg.

Letzter Kampf in Östringen

Da der direkte Konkurrent um den Aufstieg, die KG Laudenbach-Sulzbach, am Wochenende nur ein Unentschieden erreichte, genügt Ketsch im letzten Kampf der Saison in Östringen (Freitag, 16. Dezember, 20.30 Uhr, KSV-Halle, Waldstraße 8) eigentlich schon ein Unentschieden, um den direkten Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg perfekt zu machen.

„Wir werden uns aber sicher nicht auf irgendwelche Rechenspielchen einlassen und treten auch gegen Östringen in Bestbesetzung an. Wir wollen die Meisterschaft nach Ketsch holen. Ich hoffe darauf, dass viele Ringsportfans mit nach Östringen kommen, um unsere Mannschaft im Saisonfinale zu unterstützen“, sagt KSV-Vorsitzender Özkan Bas. zg