Künstler mit Kämpferherz

Für mich ist es bewundernswert, wie sich Menschen immer wieder Herausforderungen stellen – seit über einem Jahr einer ganz besonderen, für die niemand etwas kann. Es geht für viele ums nackte Überleben. Denn staatliche Fangnetze greifen nur bedingt, halten hier und da gerade so und bei manchen reißen sie selbst im sonst sozial recht gut abgefederten Deutschland. Geld ist hier das eine. Künstlern hat die Pandemie jedoch noch etwas ganz anderes genommen, was für sie – überspitzt ausgedrückt – beinahe notwendiger ist zum Leben als Wasser: Interaktion mit Publikum, Blickkontakte, Reaktionen und Applaus. Das Gefühl, mit dem, was man tut, mit der eigenen Kreativität, anderen eine Hilfe zu sein oder sei es nur für einen Moment die Möglichkeit der geistigen Flucht in etwas Schönes oder Absurdes.

Umso wichtiger ist es, diesen Menschen zu sagen und zu zeigen: Wir, euer Publikum, haben euch nicht vergessen! Markus Beisel alias Travestiekünstler Céline Bouvier und Musiker Paddy Schmidt sind nur zwei Beispiele von vielen Betroffenen, die mit neuen Ideen zeigen: Hey, wir sind da, wir haben uns nicht aufgegeben, wir kämpfen! Sie sind selbst dann, wenn sie nicht auf der Bühne stehen, eine Inspiration für jene, deren Mut in den vergangenen Wochen und Monaten aufgrund der Situation und der zum Teil wirren staatlichen Entscheidungen geschrumpft ist. Sie zeigen: Es geht weiter! Und der nächste Sommer mit einem Backfischfest wird kommen.