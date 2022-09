Kulisse wie im Bilderbuch

Ketsch. Das französische Colmar im Elsass war das Ziel der Mitglieder der Hausfrauengemeinschaft Ketsch. Das Stadtbild mit historischen Bauwerken und vielen kleinen Kanälen lud zum Verweilen ein.

Colmar, seit dem 16. Jahrhundert abwechselnd unter deutscher, französischer und schwedischer Herrschaft, offenbart heute einen charmanten Mix aus den Kulturen. Natürlich wurde das wohl meistfotografierte Viertel „Klein Venedig“ auch von den Reisenden aus Ketsch bewundert.

Die Altstadt mit den üppig blühenden Blumen und dekorierten Kanälen präsentierte sich in einer Bilderbuchkulisse. Manch einer der Gruppe genoss die Einkehr in ein Café oder in eine Weinstube entlang der urigen Gassen. Der Rückweg führte in die Pfalz in eine gemütliche Weinstube. Gut gelaunt kamen die Damen am Abend in der Enderlegemeinde wieder an. im